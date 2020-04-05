В ОДЕССКУЮ ОБЛАСТЬ ИЗ АФРИКИ ВЕРНУЛИСЬ ЦАПЛИ

В нацпарке «Тузловские лиманы» появились малые цапли. Эти птицы с белым оперенением очень красивые с виду. Они меньше по размеру, но выглядят не менее презентабельно.

Об этом рассказал в Facebook научный сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, птицы зимовали в Африке, а недавно вернулись в наши края.

В «Тузловских лиманах» они немного отдохнут, подкрепятся и полетят дальше.

У нас птицы гнездятся в водно-болотных угодьях Причермноморья. Селятся колониями в заросших камышом, деревьями и кустарниками участках близ водоемов, в том числе на Днестре и Дунае.

«Некоторые особи останутся и совьют гнезда здесь, у нас, в нацпарке в общей гнездовой колонии с грачами», – отметил Иван Русев.

До сентября цапли будут радовать глаз любителей природы в Украине. А потом снова улетят на юг.

Кстати, в нашей стране численность этих пернатых под большим вопросом, в связи с чем они взяты под полную охрану государства.