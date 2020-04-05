Киевских предпринимателей освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

В Киеве физических лиц-предпринимателей освободили от оплаты единого социального взноса с 1 марта до 30 апреля. Об этом сообщил во время онлайн брифинга столичный мэр Виталий Кличко.

"Также с 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от оплаты единого социального взноса. Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на период действия ограничений", - сказал Кличко.

Мэр пояснил, что для ее получения надо обратиться в Центр занятости по месту регистрации, как плательщика ЕСВ.

Также, по словам Кличко, уже начали действовать кредитные каникулы на время ограничительных мер для предпринимателей. Также Киевсовет выделил деньги на возобновление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

Мэр Киева напомнил, что недавно Киевсовет принял решение о предоставлении 50% льготы для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества. А в случае невозможности использования объекта на период ограничений арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды