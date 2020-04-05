Офис генпрокурора открыл дело на Порошенко

На основании обращения работников Верховного Суда генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко по факту незаконного назначения судей Верховного суда, сообщаетпресс-служба ОГП в среду, 8 апреля.

"Генеральным прокурором 6 апреля 2020 на основании обращения работников Верховного Суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действий президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05 .2019 № 195/2019 О назначении судей Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Согласно обращению работников ВСУ, основания для издания указов президента и назначения ними судей не соответствуют нормам Конституции и Закону О судоустройстве и статусе судей, указанным в них. К тому же судьи были предназначены не в Верховный Суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции а в кассационные суды, неконституционность которых были признаны решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов. Также в обращении работники Верховного суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ.

Указанные действия квалифицированы по статьям злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364), вмешательство в деятельность судебных органов (ч. 2 ст. 376), невыполнение судебного решения (ч. 4 ст. 382), действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. Ч. 1, 2 ст. 109).

Отмечается, что проведение досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Госбюро расследований.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Офиса Генпрокурора.