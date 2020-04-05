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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Изменить место голосования онлайн: ЦИК начала тестировать сервис

Категория: Новости / История и общество

Изменить место голосования онлайн: ЦИК начала тестировать сервис

Центральная избирательная комиссия ввела в опытную эксплуатацию электронный сервис для реализации порядка временной смены места голосования избирателя.

Источник: сайт ЦИК, Telegram канал главы Минцифры Fedorov

Детали: Центризбирком на заседании 7 апреля принял решение о введении в опытную эксплуатацию электронного сервиса автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" для временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Также ЦИК создала комиссию по приему в промышленную эксплуатацию этого электронного сервиса, которая должна проверить работоспособность его функций.

Центральная избирательная комиссия подчеркивает, что указанный электронный сервис можно будет использовать во время следующих выборов президента и народных депутатов Украины.

Комментарий министра цифровой трансформации Михаила Федорова: "Наконец-то. Центральная избирательная комиссия тестирует функцию смены места голосования онлайн. Помните, сколько мы сил и времени тратили на этот процесс на президентских выборах? Теперь на следующе выборы народных депутатов и президента можно будет сменить место голосование за пару минут из дому.

Хотя, надеюсь, уже можно будет голосовать онлайн. По крайней мере, работаем над этим".


Источник: Украинская правда



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