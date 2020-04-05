Каннский кинофестиваль не будет проходить в онлайн-формате

Несмотря на отмену Каннского кинофестиваля, который должен был пройти в мае, а также ухудшение ситуации с коронавирусом во Франции, мероприятие не будет переходить в онлайн-формат.

Об этом рассказал директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо, пишет Variety.

По его мнению, фестиваль должен обязательно проходить в традиционном виде.

"Это душа, история и секрет эффективности Канн, так что эта модель не будет работать. Что такое диджитал-фестиваль? Онлайн-конкурс? Мы должны начать с опроса правообладателей, согласны ли они на это", — заявил Фремо.

Канны сейчас продолжают отбор фильмов в программы этого года. Представители дистрибьюторов говорят, что фестиваль рассматривает возможность проведения всех запланированных мероприятий на стыке июня и июля.

"Режиссеры делают свои фильмы для большого экрана и чтобы делиться ими с другими на таких мероприятиях, как фестивали, а не для того, чтобы их работы смотрели на iPhone. Фильмы Уэса Андерсона или Пола Верховена на компьютере? Просмотр "Лучшего стрелка — 2" или "Души" Pixar где-то еще, кроме кинотеатра? Выход этих фильмов был отложен ради показа на большом экране, так почему мы должны хотеть показать их раньше, на цифровом устройстве?", - добавил Фремо.