 
Информация к новости
  • Просмотров: 55
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Папа Римский назвал пандемию коронавируса "ответом природы" на изменение климата

Категория: Новости

Папа Римский назвал пандемию коронавируса "ответом природы" на изменение климата

Папа Римский Франциск считает, что пандемия коронавирусав мире является одним из "ответов природы" на действия людей, игнорирующих экологический кризис. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По мнению Франциска, мир должен замедлить темпы производства и потребления и научиться понимать и созерцать мир природы.

"Мы не отреагировали на частичные катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии или помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях?", - отметил Папа в интервью британскому католическому журналисту Остину Айвери.

Франциск считает, что вспышка коронавируса произошла из-за безответственного отношения людей к природе.

"Я не знаю, было ли это местью природы, но это, безусловно, является реакцией природы", - заявил Папа Римский.

Он также заявил, что обеспокоен популистскими заявлениями некоторых государственных лидеров, которые, по словам Франциска, произносят речи, напоминающие Гитлера в 1933 году.

"Меня беспокоит лицемерие некоторых политических деятелей, которые говорят о том, что могут столкнуться с кризисом, о проблеме голода в мире, но в то же время производят оружие", - резюмировал Франциск.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать