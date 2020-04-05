Одесский худмузей выпустил носки с картинами

Теперь в онлайн-магазине Одесского художественного музея можно купить особенные носки. Это носки, на которые нанесены стилизованные элементы известных картин из собрания музея: «Казак Мамай» неизвестного автора, «Колобок» Марии Примаченко и «Полет» Александра Ацманчука, сообщает пресс-служба музея.

Все носки доступны в двух размерах: 36-40 и 41-45. Стоит пара носков — 99 грн.

Средства от продажи носков, как и от другой сувенирной продукции, пойдут на развитие музея. Худмузей обратился к одесситам с просьбой поддержать музей и помочь пережить период карантина.

«Друзья, в этот раз нам не обойтись без вашей помощи. Будем с вами откровенны: пока Одесский художественный частично лишен финансирования и при продлении карантина значительная часть нашей команды окажется под угрозой. За два года мы развернули большую системную работу, результаты которой вы видите. Увольнение работников приведет к тому, что нас отбросит на два года назад, и мы, к сожалению, не сможем быть тем музеем, к которому вы уже привыкли. К счастью, вы, наше сообщество, неоднократно приносили нам прочную поддержку, поэтому мы обращаемся именно к вам — помогите, пожалуйста, вашему любимому музея быстро восстановиться после окончания карантина».

Как можно помочь музею:

— приобрести музейный абонемент, по которому вы сможете свободно посещать основную экспозицию музея и временные выставки, а также все лекции и экскурсии в течение 2020 — сейчас Membership стоит 499 грн вместо 1000 грн;

— приобрести сувенирную продукцию: музейные носки, а на сайте, кроме них, вы найдете музейные футболки, сумки, пеналы, детские игры, магниты, открытки и тд по сниженным ценам;

— сделать донейт.