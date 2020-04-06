Украина и боевики "ДНР" договорились об обмене пленными

Обмен пленными между Украиной и боевиками оккупированной Донецкой области ("ДНР") может состояться до конца следующей недели. Об этом пишет российское издание "РИА Новости", которое цитирует слова "уполномоченного по правам человека в ДНР" Дарьи Морозовой.

"После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8",

- сказала она журналистам.

Отметим, в конце марта Морозова заявляла, что "ДНР" в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) предложила Киеву провести обмен пленными на Донбассе, но украинская сторона якобы отказалась.

В то же время в Офисе президента сообщили, что по поручению президента Владимира Зеленского украинская сторона в ТКГ инициировала проведение переговорного процесса в видеоформате и договорилась о взаимном освобождении военнопленных, которое должно состояться не позднее Пасхи.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий.