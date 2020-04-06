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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Москве горел дом престарелых

Категория: Новости / Происшествия

В Москве горел дом престарелых

В среду, 8 апреля, на западе Москвы произошел пожар в доме престарелых «Третий возраст». На территории находятся 56 человек, большинство из них — маломобильные.
Возгорание произошло на 3-й Мякининской улице. На место уже прибыла «скорая помощь», два автобуса и спасатели. Но подъехать ближе к месту пожарным пока не удаётся — из-за проводов и частного сектора.

По предварительным данным, возгорание в доме престарелых случилось в подвале. Задымлены все этажи. Горят электрокабели, площадь возгорания — 15 квадратных метров.

Прибывшие спасатели не нашли в здании ни одного из сотрудников. На каждый этаж отправлено по два спасателя, там по-прежнему находятся пожилые люди.

Как сообщает «Эхо Москвы», пожар локализовали. Два человека погибли, девять пострадали. МЧС отчиталось, что 50 человек было эвакуировано.


Источник: ФАКТЫ



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