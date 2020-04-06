С чем связано выпадение волос: главные причины о которых нужно знать

На сегодня проблема выпадения волос беспокоит почти каждую вторую женщину. Нужно понимать, что такое явление не заболевание, а симптом, указывающий на то, что в какой-то момент в вашем организме случился сбой, и в ответ на него волосы перестали расти. К таким факторам относится ряд причин:

Стресс. Когда вы нервничаете, мышца, удерживающая корень волоса, сокращается и сдавливает фолликул. Последний не может удержать волос, и тот выпадает. Плюс в стрессе весь организм недополучает питательные вещества, физиологические процессы замедляются. В данном случае нарушение роста волос может происходить постепенно – они могут начать выпадать через 2-3 месяца. По статистике, у взрослого человека за день выпадает 50-100 волос. Это количество считается нормой.

Болезни. Прием антибиотиков или сильнодействующих лекарственных препаратов. Схема проста: сначала лекарство нарушает микрофлору кишечника, из-за чего полезные вещества хуже усваиваются. Вследствие подавления большого количества полезных кишечных микроорганизмов иммунитет «подрывается». И финальное звено этой цепочки – выпадение волос. Обычно оно начинается через несколько месяцев после заболевания.

Генетическая предрасположенность. По статистике, у одного из пяти человек в семье появляются признаки алопеции. Нередко это четко прослеживается по мужской линии.

Укладки. Тугие пучки, конские хвосты и банальное выпрямление волос натягивают и травмируют структуру волос (включая корни), от чего они ломаются и выпадают.

Гормональный дисбаланс. Когда в организме нарушается гормональный фон, это грозит появлению андрогенной алопеции – увеличения количества мужских гормонов (как у женщин, так и у мужчин), вследствие чего тестостерон в волосяных фолликулах превращается в дигидротестостерон. Он-то и влияет на выпадение и облысение.