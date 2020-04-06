Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата

Директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что киносмотр не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая.
По мнению Фремо, душа и история фестиваля связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели.
Названные им ленты значатся в программе 73-го Каннского кинофестиваля. Он добавил, что перевод фестиваля в онлайн-формат сопровождался бы риском “пиратских” утечек. Фестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая. Сейчас он перенесен на лето, точные даты проведения пока не определены.