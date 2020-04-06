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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата

Категория: Новости / Культура и искусство

Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата

Директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что киносмотр не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая.
По мнению Фремо, душа и история фестиваля связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели.

“Что такое цифровой фестиваль или цифровой конкурс? Мы должны сначала спросить правообладателей, согласны ли они с таким форматом. Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена на экране компьютера? Как вы откроете для себя фильмы “Топ Ган: Мэверик” или “Душа” Pixar где-то еще, кроме кинотеатра? Премьеры этих картин были отложены, чтобы показ состоялся на большом экране. Почему мы должны показывать их раньше, в интернете?”
 — сказал Фремо.

Названные им ленты значатся в программе 73-го Каннского кинофестиваля. Он добавил, что перевод фестиваля в онлайн-формат сопровождался бы риском “пиратских” утечек. Фестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая. Сейчас он перенесен на лето, точные даты проведения пока не определены.


Источник: БУКВЫ



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