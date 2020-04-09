Беларусь попросила помощи у Европы

Власти Беларуси обратились в Евросоюз с просьбой о помощи в преодолении пандемии коронавируса Covid-19. Как сообщил в среду, 8 апреля, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Европа согласилась помочь и готовит денежный транш.

В частности, по словам Борреля, Минск просил о поддержке системы здравоохранения страны и о помощи для преодоления экономических последствий пандемии. При этом в Евросоюзе не определились, как конкретно помочь Беларуси.

"Общая сумма этой поддержки пока не была окончательно установлена, но я могу сказать, что она будет на уровне 60 млн евро",

- цитирует DW слова Борреля.

Напомним, что ранее лидер Беларуси говорил:

"Covid-19 нужно победить без паники, спокойно и красиво",

причем Лукашенко был готов сам идти и лично помогать людям. До этого, правда, у белорусского президента было несколько иное отношение к пандемии - он считал, что весь мир необосновано охватил коронавирусный психоз.

Между прочим, кроме упомянутых 60 миллионов, Беларусь получит и часть денег от того, что Еврокомиссия пообещала выделить на поддержку систем здравоохранения стран "Восточного партнерства" и для помощи наиболее незащищенным группам населения. Всего Еврокомиссия пообещала выделить 15,6 млрд евро на преодоление пандемии за пределами ЕС.

Кстати, по данным Университета Джона Хопкинса, в Беларуси сейчас насчитывается 1066 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 - с летальным исходом.