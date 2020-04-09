 
Информация к новости
  • Просмотров: 125
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Беларусь попросила помощи у Европы

Категория: Новости / Политика

Беларусь попросила помощи у Европы

Власти Беларуси обратились в Евросоюз с просьбой о помощи в преодолении пандемии коронавируса Covid-19. Как сообщил в среду, 8 апреля, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Европа согласилась помочь и готовит денежный транш.

В частности, по словам Борреля, Минск просил о поддержке системы здравоохранения страны и о помощи для преодоления экономических последствий пандемии. При этом в Евросоюзе не определились, как конкретно помочь Беларуси. 

"Общая сумма этой поддержки пока не была окончательно установлена, но я могу сказать, что она будет на уровне 60 млн евро",
- цитирует DW слова Борреля.

Напомним, что ранее лидер Беларуси говорил: 

"Covid-19 нужно победить без паники, спокойно и красиво",
причем Лукашенко был готов сам идти и лично помогать людям. До этого, правда, у белорусского президента было несколько иное отношение к пандемии - он считал, что весь мир необосновано охватил коронавирусный психоз.

Между прочим, кроме упомянутых 60 миллионов, Беларусь получит и часть денег от того, что Еврокомиссия пообещала выделить на поддержку систем здравоохранения стран "Восточного партнерства" и для помощи наиболее незащищенным группам населения. Всего Еврокомиссия пообещала выделить 15,6 млрд евро на преодоление пандемии за пределами ЕС.

Кстати, по данным Университета Джона Хопкинса, в Беларуси сейчас насчитывается 1066 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 - с летальным исходом.


Источник: ВЕСТИ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать