Беларусь попросила помощи у Европы

Власти Беларуси обратились в Евросоюз с просьбой о помощи в преодолении пандемии коронавируса Covid-19. Как сообщил в среду, 8 апреля, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Европа согласилась помочь и готовит денежный транш.
В частности, по словам Борреля, Минск просил о поддержке системы здравоохранения страны и о помощи для преодоления экономических последствий пандемии. При этом в Евросоюзе не определились, как конкретно помочь Беларуси.
Напомним, что ранее лидер Беларуси говорил:
Между прочим, кроме упомянутых 60 миллионов, Беларусь получит и часть денег от того, что Еврокомиссия пообещала выделить на поддержку систем здравоохранения стран "Восточного партнерства" и для помощи наиболее незащищенным группам населения. Всего Еврокомиссия пообещала выделить 15,6 млрд евро на преодоление пандемии за пределами ЕС.
Кстати, по данным Университета Джона Хопкинса, в Беларуси сейчас насчитывается 1066 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 - с летальным исходом.