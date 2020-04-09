"Динамо" с дебютантом Хачериди сделало заявку на финал Кубка Беларуси в борьбе с "Шахтером" Вернидуба

В первом полуфинальном матче Кубка Беларуси чемпион страны брестское "Динамо" принимало солигорский "Шахтер", который тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб. Встреча прошла в Бресте и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победу команде из Бреста принесли украинцы Александр Нойок и Артем Милевский.

Нойок распечатал ворота "Шахтера" уже на шестой минуте встречи, а на 13-й Милевский отдал голевую передачу на Савицкого. Также стоит отметить, что в этом матче дебютировал за "Динамо" еще один украинец – Евгений Хачериди. Защитник также вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Милевский был заменен в середине второго тайма.