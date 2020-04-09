 
Информация к новости
  • Просмотров: 85
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Бразилец из "Шахтера" с украинским гражданством заявил о желании вернуться на родину

Категория: Новости / Спорт

Бразилец из "Шахтера" с украинским гражданством заявил о желании вернуться на родину

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который в марте 2019-го получил гражданство Украины и успел сыграть 5 матчей за национальную сборную, заявил о желании вернуться в бразильский футбольный клуб "Сантос". Об этом он сказал в интервью Esporte Interativo.

"Я хочу вернуться в "Сантос", я скучаю по игре в Бразилии",
 – сказал футболист.

33-летний Мораес является воспитанником "Сантоса" и выступал за эту команду в 2006/2009 годах. Контракт нападающего с "горняками" рассчитан до конца 2021 года. В составе "Шахтера" забил 46 голов и сделал 21 голевую передачу в 70 матчах.


Источник: ФОКУС



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать