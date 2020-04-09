Владелец танкера Delfi поднимет судно за свой счет

Владелец затонувшего у берегов Одессы танкера «Delfi» поднимет судно за свой счет. Сейчас компания готовит на согласование план проведения работ по его подъему и демонтажу, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В ведомстве надеются, что выполнение обещания будет оперативным и акцентируют внимание на том, что все процедуры должны происходить не только быстро, но и в рамках действующего законодательства и с учетом экологических норм.

Напомним, танкер «Delfi» сел на мель у берегов Одессы 22 ноября прошлого года. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма. Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии выяснилось, что содержание нефтепродуктов в районе потерпевшего бедствие танкера превышает норму в 53 раза. За нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта о капитана судна привлекли к уголовной ответственности. Собственник танкера обязался убрать его до 31 марта этого года, однако пока не сделал этого.