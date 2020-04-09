 
Информация к новости
  • Просмотров: 85
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Труханов: «Информации о пострадавших из-за обрушения дома нет»

Категория: Новости / Происшествия

Труханов: «Информации о пострадавших из-за обрушения дома нет»

Сегодня на улице Канатной произошло обрушение памятника архитектуры. Как стало известно, рухнуло необитаемое крыло дома.

Мэр Одессы Геннадий Труханов приехал на место обвала и сообщил, что в момент обрушения в здании никто не находился.

"На данный момент информации о пострадавших в ходе обрушения нет. В момент обвала рабочие вышли из здания",
 - рассказал городской голова.

По словам мэра, уже отсмотрены записи с камер слежения. На них видно, как проходившая мимо девушка успела отбежать. 
Сейчас уже убирают последствия обвала. 


Источник: ОДЕССА МЕДИА



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать