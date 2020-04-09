Труханов: «Информации о пострадавших из-за обрушения дома нет»

Сегодня на улице Канатной произошло обрушение памятника архитектуры. Как стало известно, рухнуло необитаемое крыло дома.

Мэр Одессы Геннадий Труханов приехал на место обвала и сообщил, что в момент обрушения в здании никто не находился.

"На данный момент информации о пострадавших в ходе обрушения нет. В момент обвала рабочие вышли из здания",

- рассказал городской голова.

По словам мэра, уже отсмотрены записи с камер слежения. На них видно, как проходившая мимо девушка успела отбежать.

Сейчас уже убирают последствия обвала.