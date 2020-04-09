Одесский облсовет просит президента, Кабмин и Раду пересмотреть финансовые ограничения на период пандемии

Депутаты Одесского областного совета обратились к президенту, Верховной Раде Украины и Кабинету министров Украины с просьбой отказаться от идеи сокращения ресурсов местных бюджетов и усилить государственную поддержку местного самоуправления. Соответствующее обращение совет поддержал на внеочередной сессии.

В пояснительной записке к документу говорится, что именно местное самоуправление сейчас в первую очередь отвечает за обеспечение повседневной жизни людей и предоставление помощи нуждающимся.

Государство же планирует срезать почти 2 млрд гривен из программ для социально незащищенных категорий населения, разовые доплаты учителям, сократить вдвое компенсации для переселенцев, уменьшить на 7,7 млрд гривен субвенции на поддержку ОТГ, образование, выборы и прочее.

«В ситуации, когда миллионы украинцев рискуют оказаться без работы и средств к существованию, власть на 8,4 млрд сокращает финансирование выплаты льгот и субсидий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,

— говорится в обращении.

Также депутаты заявили, что все решения центральных органов, относящиеся к сфере местного самоуправления, должны приниматься после консультаций с представителями громад на местах.