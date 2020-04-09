Кличко призвал СБУ как можно быстрее найти "минера" Александровской больницы

Из-за анонимного звонка пришлось ночью эвакуировать 100 человек персонала и пациентов из кардиологического корпуса. Во время своей пресс-конференции 9 апреля мэр столицы Виталий Кличко призвал СБУ как можно быстрее разыскать и наказать псевдоминера Александровской больницы. Из-за звонка неизвестного, 8 апреля эвакуировали 100 человек персонала и пациентов из кардиологического корпуса №10, среди которых и люди с инфарктом.

Такие вещи не должны оставаться безнаказанными! Вчера поздно вечером срочно эвакуировали больных в медучреждении, которое является опорным в лечении больных коронавирусом,

- сказал Кличко.

Он добавил, что среди медиков в Киеве уже заболели 14 врачей и медсестер. В столице за минувшие сутки зафиксировали 41 новый случай коронавируса. Всего - 335 человек, среди которых двое медиков и еще 26 случаев были в Киево-Печерской Лавре. Из заболевших 16 выздоровели и 6 - умерли. Также болезнь обнаружили у наместника Троицкого Ионинского мужского монастыря.

В Украине по состоянию на утро 9 апреля выявили 1892 случая COVID-19. 57 человек скончались, 45 - выздоровели.