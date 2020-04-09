Кремль озвучил позицию по нефтяному кризису

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля, которая будет представлена на переговорах ОПЕК в четверг, 9 апреля.

"Наша позиция ясна: Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей",

- сказал он.

Песков не стал называть конкретные параметры.

"Все остальные нюансы уже будут обговариваться в ходе рабочего процесса на телеконференции, давайте ее дождемся",

- отметил он.

Представитель Кремля напомнил, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством профильных ведомств и главами нефтяных компаний.

Как известно, сегодня страны ОПЕК+ проведут видеоконференцию по вопросу сокращения добычи нефти. В ожидании решения стоимость нефти растет - нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 3,71% и достигла отметки в $34,06 за баррель.