Во время карантина в Украине поженились более 5 тыс. пар, а вот распались 1,7 тыс. браков, говорится в сообщении Министерства юстиции.

"Со времени введения карантина заключили брак 5138 пар влюбленных. Также проведено 1753 государственных регистраций расторжения брака",

- говорится в сообщении.

В Минюсте напоминают, что подать документы на оформление брака и развода в РАГС можно онлайн.

Напомним, в Китае в связи с карантином увеличилось число разводов по его окончанию, а в ООН призвали правительства стран обратить внимание на всплеск домашнего насилия из-за карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса.