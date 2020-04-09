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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Во время карантина в Украине поженились более 5 тыс. пар

Категория: Новости

Во время карантина в Украине поженились более 5 тыс. пар

Во время карантина в Украине поженились более 5 тыс. пар, а вот распались 1,7 тыс. браков, говорится в сообщении Министерства юстиции.

"Со времени введения карантина заключили брак 5138 пар влюбленных. Также проведено 1753 государственных регистраций расторжения брака",
 - говорится в сообщении.

В Минюсте напоминают, что подать документы на оформление брака и развода в РАГС можно онлайн.

Напомним, в Китае в связи с карантином увеличилось число разводов по его окончанию, а в ООН призвали правительства стран обратить внимание на всплеск домашнего насилия из-за карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса.


Источник: 112



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