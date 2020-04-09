Машина главного санврача Украины попала в ДТП в Николаеве

В четверг, 9 апреля, во время визита в Николаев главного санитарного врача Виктора Ляшко, произошло ДТП. Автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санврач, врезался в микроавтобус журналистов Renault Trafic.

По информации местного сайта «НовостиN», столкновение произошло на ул. Лазурной. Водитель Volkswagen, сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус. На момент аварии Ляшко в автомобиле не было. В результате ДТП никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения.