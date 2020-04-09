В Киевской области парень проник в дом к 77-летней пенсионерке и задушил ее

В селе Красное Яготинского района Киевской области тело 77-летней жительницы нашли соседи, которые зашли в дом по просьбе родственников пенсионерки из-за того, что она несколько дней она не выходила на связь. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
По данным правоохранителей, дом покойной был открыт, а вещи внутри были разбросаны.
Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след злоумышленника. Его задержали по месту жительства. Им оказался 31-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.
Тело погибшей с явными признаками насильственной смерти направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи полиции объявили о подозрении мужчине по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается.