В Киевской области парень проник в дом к 77-летней пенсионерке и задушил ее

В селе Красное Яготинского района Киевской области тело 77-летней жительницы нашли соседи, которые зашли в дом по просьбе родственников пенсионерки из-за того, что она несколько дней она не выходила на связь. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

По данным правоохранителей, дом покойной был открыт, а вещи внутри были разбросаны.

«Установлено, что мужчина ночью путем взлома входной двери проник в дом пенсионерки. Когда она стала защищаться, он набросился на нее и задушил. Осознав, что натворил беды, разбросал вещи, имитируя кражу в доме, и убежал. Мотив проникновения в дом пока полицейские устанавливают»,

− говорится в сообщении.Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след злоумышленника. Его задержали по месту жительства. Им оказался 31-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Тело погибшей с явными признаками насильственной смерти направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи полиции объявили о подозрении мужчине по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается.