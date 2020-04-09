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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Зеленский поручил перераспределить медсредства против Covid-19

Категория: Новости / Экономика и финансы

Зеленский поручил перераспределить медсредства против Covid-19

Президент Владимир Зеленский на фоне эпидемии коронавируса в Украине поручил правительству изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с Covid-19 в больницах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания у Зеленского в четверг, 9 апреля.

По его словам, правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств. 

"В одном из госпиталей Кировоградщины - 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении - на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них",
 - заявил Зеленский.

На совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро",
 - отметил Владимир Зеленский.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.


Источник: ВЕСТИ



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