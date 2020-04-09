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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

На популярном курорте Украине на карантин закрылись все санатории

Категория: Новости

На популярном курорте Украине на карантин закрылись все санатории

Из-за карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19 в стране, в курортном городе Трускавец во Львовской области закрыли все санатории. Об этом рассказал мэр города Андрей Кульчинский.

"У нас в Трускавце сейчас беспрецедентная ситуация. Закрыты все бюветы, санатории, гостиницы, пансионаты. Ни одного отдыхающего официально нет. Такого никогда раньше не было. Есть свои особенности карантинного режима в других городах, но такого как в Трускавце и в других курортных городах, больше нигде нет в Украине",
 – заявил он.

Мэр отметил, что из-за сокращения бюджетных поступлений от туризма город ждет сложный год.

"Для нас это и большой вызов в части резкого уменьшения налоговых поступлений. Люди потеряли работу. Многие ушли в отпуск за свой счет. Есть социальная напряженность по этому поводу. Поэтому мы начали мероприятия по экономии бюджетных средств",
 – добавил он.


Источник: СЕГОДНЯ



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