На популярном курорте Украине на карантин закрылись все санатории

Из-за карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19 в стране, в курортном городе Трускавец во Львовской области закрыли все санатории. Об этом рассказал мэр города Андрей Кульчинский.

"У нас в Трускавце сейчас беспрецедентная ситуация. Закрыты все бюветы, санатории, гостиницы, пансионаты. Ни одного отдыхающего официально нет. Такого никогда раньше не было. Есть свои особенности карантинного режима в других городах, но такого как в Трускавце и в других курортных городах, больше нигде нет в Украине",

– заявил он.

Мэр отметил, что из-за сокращения бюджетных поступлений от туризма город ждет сложный год.



"Для нас это и большой вызов в части резкого уменьшения налоговых поступлений. Люди потеряли работу. Многие ушли в отпуск за свой счет. Есть социальная напряженность по этому поводу. Поэтому мы начали мероприятия по экономии бюджетных средств",

– добавил он.