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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Импорт угля из РФ будет облагаться спецпошлиной 65%

Категория: Новости / Экономика и финансы

Импорт угля из РФ будет облагаться спецпошлиной 65%

Специальная пошлина в размере 65% на импорт угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России вводится с 15 апреля. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 18 марта, которое опубликовано на правительственном портале.

Постановление о введении спецпошлины для импортного угля имеет исключения. В частности, это касается угля марки "А" (антрацит), битуминозного угля и коксующегося угля для металлургической промышленности, а также угля марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.

Согласно постановлению, введение специальной пошлины на импорт электрической энергии, которое ранее анонсировали на заседании правительства, не предусматривается.

Напомним, 18 марта на заседании Кабинета министров Украины министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что с 1 апреля вводится специальная пошлина в размере 65% на импорт электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила аукционы, на которых распределяется пропускная способность межгосударственных сечений с Россией и Беларусью на 2020 год, что означает ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси на время действия карантина и 30 дней после его окончания.


Источник: ЛЕНТА



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