 
Информация к новости
  • Просмотров: 62
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Итальянский премьер опасается провала Евросоюза из-за коронавирусного кризиса

Категория: Новости / Политика

Итальянский премьер опасается провала Евросоюза из-за коронавирусного кризиса

Евросоюз "рискует потерпеть неудачу" из-за коронавирусного кризиса. Так считает премьер-министр Италии Джузеппе Конте, о чем сказал агентству BBC News. Италия и некоторые другие страны ЕС пытаются протолкнуть идею выпуска так называемых "коронавирусных бондов", которые помогут погасить все страны ЕС. Нидерланды выступили против.

"Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в европейский проект, риск провала будет реальным",
 – подчеркнул Конте.
Сейчас динамика заболеваемости COVID-19 в Италии, чрезвычайно сильно пострадавшей от коронавируса, медленно, но замедляется. По последним данным, число случаев увеличилось с прошлого дня всего чуть более, чем на 1%. Две недели назад рост был около 7%. Число умерших также идет на убыль: с 919 человек две недели назад до 542 смертей за последние 24 часа.

Премьер Италии защищает то, как власти вводили карантин: 

"Если бы я предложил ограничить конституционные права сразу же, когда появились первые кластеры заболевших, меня бы приняли за сумасшедшего".

По словам Конте, если медики дадут добро, то некоторые карантинные меры начнут ослаблять "уже к концу этого месяца".


Источник: Ліга



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать