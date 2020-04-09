Итальянский премьер опасается провала Евросоюза из-за коронавирусного кризиса

Евросоюз "рискует потерпеть неудачу" из-за коронавирусного кризиса. Так считает премьер-министр Италии Джузеппе Конте, о чем сказал агентству BBC News. Италия и некоторые другие страны ЕС пытаются протолкнуть идею выпуска так называемых "коронавирусных бондов", которые помогут погасить все страны ЕС. Нидерланды выступили против.

"Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в европейский проект, риск провала будет реальным",

– подчеркнул Конте.Сейчас динамика заболеваемости COVID-19 в Италии, чрезвычайно сильно пострадавшей от коронавируса, медленно, но замедляется. По последним данным, число случаев увеличилось с прошлого дня всего чуть более, чем на 1%. Две недели назад рост был около 7%. Число умерших также идет на убыль: с 919 человек две недели назад до 542 смертей за последние 24 часа.

Премьер Италии защищает то, как власти вводили карантин:

"Если бы я предложил ограничить конституционные права сразу же, когда появились первые кластеры заболевших, меня бы приняли за сумасшедшего".

По словам Конте, если медики дадут добро, то некоторые карантинные меры начнут ослаблять "уже к концу этого месяца".