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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

НБУ не будет вводить ограничения на выдачу кредитов и депозитов в связи с каратином

Категория: Новости / Экономика и финансы

В связи с карантином Нацбанк Украины не будет вводить ограничений на рынке финансовых операций, включая снятие депозитов и выдачу кредитов. Об этом сообщил координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов, передает пресс-служба регулятора.

"Никаких ограничений - ни на выдачу депозитов, ни на валютные операции — не вводили и вводить не будем", - отметил Блинов.

По его словам, украинцы не снимают и наоборот возвращают деньги в банки.

Блинов подчеркнул, что украинская банковская система укротила волну отрицательного влияния эпидемии коронавируса и связанного с ней карантина.

Валютный рынок успокоился. Ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал. НБУ прекратил масштабные интервенции по продаже валюты, но продолжает сглаживать колебания. В некоторые дни регулятор даже выкупал избыток валюты на рынке, пополняя свои резервы.

Резервов достаточно, чтобы обеспечивать спокойствие на рынке, заверил финансист.

Источник: 112.ua



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