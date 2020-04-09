НБУ не будет вводить ограничения на выдачу кредитов и депозитов в связи с каратином

В связи с карантином Нацбанк Украины не будет вводить ограничений на рынке финансовых операций, включая снятие депозитов и выдачу кредитов. Об этом сообщил координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов, передает пресс-служба регулятора.

"Никаких ограничений - ни на выдачу депозитов, ни на валютные операции — не вводили и вводить не будем", - отметил Блинов.

По его словам, украинцы не снимают и наоборот возвращают деньги в банки.

Блинов подчеркнул, что украинская банковская система укротила волну отрицательного влияния эпидемии коронавируса и связанного с ней карантина.

Валютный рынок успокоился. Ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал. НБУ прекратил масштабные интервенции по продаже валюты, но продолжает сглаживать колебания. В некоторые дни регулятор даже выкупал избыток валюты на рынке, пополняя свои резервы.