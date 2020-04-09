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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Президент WBC назвал Украину будущей боксерской страной

Категория: Новости / Спорт

Президент Всемирного боксерского союза (WBC) Маурисио Сулейман во время прямого эфира в Instagram с Luckypunch.net, поделился своим мнением о боксе Украины, информирует УНН со ссылкой на Luckypunch.net.

По мнению главы организации, Украина будет занимать ведущее место в мировом боксе.

"Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина - будущее бокса. Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры", - заявил Сулейман.



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