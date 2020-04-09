Папа Римский возглавит крестный ход без прихожан

Крестный ход перед Пасхой, который по католической традиции проводится вечером Страстной пятницы, впервые за полвека пройдет на площади перед собором Святого Петра, а не у стен Колизея. Процессию возглавит Папа Римский Франциск, а проносить крест будут две группы по пять человек.

Первые пять человек будут представлять пенитенциарное учреждение Падуи, еще пять - сотрудники управления здравоохранения и гигиены Ватикана. Шествие начнется у обелиска, который расположен в центре площади, а затем продолжится под навесом, где установлено распятие из римской церкви Сан-Марчелло, избавившее, по преданию, город от эпидемии чумы в XVI веке.

Начиная с 8 марта в связи с борьбой с распространением коронавируса папские воскресные проповеди и коллективные аудиенции проходят в форме видеомостов. Эта Страстная неделя стала первой "виртуальной" в истории Римско-католической церкви.

Когда католический мир будет отмечать Пасху, 12 апреля, понтифик в прямом эфире выступит с традиционным обращением к верующим Граду и миру на пустой площади.