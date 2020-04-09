Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против экс-министра инфраструктуры Омеляна

Об этом сообщает пресс-служба суда, отметив, что соответствующим решением была удовлетворена жалоба ОО Бердянский антикоррупционный центр.

В частности, по версии заявителя, бывший министр инфраструктуры, его заместитель, госсекретарь ведомства, а также топ-чиновники нынешнего состава Мининфраструктуры довели ГП Бердянский морской торговый порт до банкротства путем злоупотребления властью, служебными подлогами, грубым нарушением законодательства о труде и невыполнением судебного решения.

Кроме этого, в заявлении содержатся данные о якобы совершении уголовных преступлений начальником Бердянского филиала ГП Администрация морских портов Украины, служебными лицами ГП АМПУ и его бывшим руководством, а также исполняющим обязанности директора в настоящее время.

«Также есть сведения о противозаконных действиях руководителей компаний ООО Аскет-Шиппинг и ООО Агро-Класс как соучастников преступлений, совершенных должностными лицами. К заявлению ОО Бердянский антикоррупционный центр добавил документы в подтверждение указанных фактов», — говорится в сообщении.

Заявитель просил суд признать противоправным бездействие детектива НАБУ о внесении сведений об уголовном правонарушении в единый реестр досудебных решений, а также обязать детектива безотлагательно начать досудебное расследование и внести в ЕРДР сведения по каждому отдельно указанному в заявлении уголовному правонарушению и в отношении каждого должностного лица отдельно.

Однако исследовав материалы, следственный судья пришел к выводу о частичном удовлетворении жалобы.

При рассмотрении жалобы суд установил, что сведения, содержащиеся в заявлении ОО Бердянский антикоррупционный центр, действительно не были внесены в ЕРДР и исследованы в рамках досудебного расследования уголовного производства.

Сам Омелян сообщил в своем Facebook, что суд обязал НАБУ открыть дело против него и других тогдашних руководителей министерства «за якобы незаконное увольнение руководства Бердянского порта в 2017 году».

«Пикантная деталь — одна из политических партий, которая присутствовала в парламенте прошлого созыва и работает в новом, была очень недовольна нашим решением в 2017 году. Но мы считали и считаем, что инфраструктура — вне политики. Я знаю, что это не последнее дело. И знаю, что будут еще. Так закаляется оппозиция. Правда все равно победит!», — написал он.