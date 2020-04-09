Нефтяной кризис: страны ОПЕК + договорились сократить добычу нефти, но не все

Большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, в мае-июне 2020 года добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентств, на переговорах, которые продолжались больше 10 часов, стороны договорились о том, что в мае-июне 2020 года добыча будет сокращена на 10 млн баррелей в сутки, с июля по декабрь - на 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 по апрель 2022 года - на 6 млн баррелей в сутки.

Впоследствии Reuters сообщило, что ОПЕК + предварительно подтвердил договоренность о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.

Однако позже Bloomberg написал, что все договоренности будут действовать при условии согласия Мексики - министр энергетики страны не согласилась с такими условиями и покинула видеоконференцию, которая длилась 11 часов.

"По словам одного из делегатов, группа ОПЕК + не будет сокращать добычу без участия Мексики и не собирается снова встречаться в пятницу, зато сосредоточивается на переговорах на собрании G-20, запланированных на 10 апреля. Именно на этих переговорах планируют договориться с Мексикой", - пишет агентство.

Планируется, что на этой встрече создадут специальный комитет по мониторингу мероприятий по стабилизации нефтяных рынков.

Саудовская Аравия и Россия готовы снизить объем добычи примерно до 8,5 млн баррелей в сутки, на 23% от уровня в 11 млн, остальные страны - на 23% от своих базовых уровней (добыча на октябрь 2018 годв).