УЕФА опроверг информацию о сокращении городов проведения Евро-2020

Сокращения городов чемпионата Европы по футболу-2020 не будет. Об этом в комментарии Sky News сказал представитель Европейского футбольного союза (УЕФА), передает УНН.

Представитель УЕФА опроверг информацию о возможном сокращении городов проведения финальной части Евро-2020.

"Предполагается, что Евро-2020 УЕФА будет проходить в период с 11 июня по 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и теми же принимающими городами. Однако на данном этапе расписание матчей не было официально подтверждено. УЕФА связывается по этому вопросу со всеми 12 принимающими городами, и в ближайшее время будет объявлена дальнейшая информация", - сказал представитель УЕФА.

Добавим, что турнир должен пройти в 12 городах - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Дублине, Копенгагене, Бухаресте, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.