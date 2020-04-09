Эксперты NASA придумали оригинальное применение кратеру на Луне

Американское космическое агентство разрабатывает проект по созданию гигантского телескопа из лунного кратера.

Об этом сообщает Cnet.

Создания радиотелескопа в кратере Луны NASA выбрало в рамках программы финансирования Innovative Advanced Concepts.

Автором необычного проекта стал сотрудник космического агентства Саптарши Бандйопадхяй. Он является экспертом по робототехнике в Лаборатории реактивного движения NASA.

Ученый отмечает, что для воплощения проекта в жизнь, необходимо отправить роботов на обратную сторону Луны. Там они развернут проволочную сетку над кратером, чтобы сделать из него радиотелескоп.