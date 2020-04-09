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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Министр соцполитики Лазебная пообещала, что пенсионеры получат по 1 тыс. грн надбавки после изменений в бюджет

Категория: Новости / История и общество

Министр соцполитики Лазебная пообещала, что пенсионеры получат по 1 тыс. грн надбавки после изменений в бюджет

Министр социальной политики Марина Лазебная заверила, что пенсионеры получат 1 тыс. гривен надбавки после того, как Верховная Рада проголосует за изменения в госбюджет на 2020 год. Об этом Лазебная сообщила в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1, передает "РБК".

"Порядок финансирования этой тысячи уже приняло правительство. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание (парламента - ред.) и депутаты примут изменения в госбюджет. Это будет и основание выплатить и будет источник финансирования... Мы сразу выплатим эти средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле. Мы не отказываемся. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами уже отчитаемся совместно, что такое решение будет реализовано", - заявила Лазебная.

Она уточнила, что речь идет о той 1 тыс. гривен, которую Кабмин обещал выплатить пенсионерам с пенсиями ниже 5 тыс. гривен.


Источник: 112.ua



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