Банки снизили ставки по депозитам для населения

В марте 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 12,8% до 11,7% годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за март снизились с 2,1% до 1,7%.

Депозитный портфель банков в марте вырос за счет девальвации гривны на 2,5% до 1 149 654 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 5,6% до 6,1 млрд грн, предприятий сократился на 1,1% до 523 млрд грн.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2020 года в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 0,2 п.п. выше, чем в феврале (37,1%).