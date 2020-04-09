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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Экс-нардепу Татьяне Черновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Категория: Новости

Экс-депутату Татьяне Черновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на ул. Липской, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса

Отмечается, что 10 апреля 2020 года следователи ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемой. В ходе обысков были изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

 

 


Источник: 112.ua



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