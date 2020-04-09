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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Ученые обнаружили три "варианта" нового коронавируса

Категория: Новости / Наука и образование

Ученые обнаружили три "варианта" нового коронавируса

Исследователи из Кембриджа, Великобритании и Германии смогли воспроизвести ранний эволюционный путь возбудителя, который вызывает заболевание COVID-19.

Результаты представили с помощью филогенетической сети и опубликовали в журнале PNAS.

Филогенетическая сеть – это график, который используется для визуализации эволюционных связей между генами, хромосомами, геномами или видами.

Это может помочь выявить незадокументовані инфекционные источники.

Команда исследователей использовала данные генома вируса со всего мира, которые собрали в период с 24 декабря 2019 года по 4 марта 2020 года,

Ученые нашли три "варианта" SARS-Cov-2 и обозначили их "A", "B", "C".

Тип "А" ближайший к тому, который находили у летучих мышей.

Он был распространенным в городе Вухань, однако не был доминантным вариантом вируса.

Его также обнаруживали у американцев, которые проживали в городе Вухань.

Этот вариант вируса был распространенным у пациентов из США и Австралии.

А вот "главным" типом вируса города Вухань был тип "В". Он в принципе доминировал во всей Восточной Азии.

"С" – это уже "европейский" тип вируса.

Именно такой тип вируса находили в первых пациентов из Франции, Италии, Швеции и Великобритании.


Источник: Украинская правда



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