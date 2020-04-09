Стали известны подробности вчерашнего обрушения здания в центре Одессы

Не так давно в здании, построенном в конце XIX века, начался ремонт, как рассказал глава муниципального департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

«В здании, которое является памятником архитектуры, велись ремонтные работы. Заказчиком работ выступает частное юридическое лицо. Разрешение на проведение работ выдано областным департаментом. В результате обрушения жертв нет», - рассказал он.

Как уточнили в областном управлении культуры, национальностей, религии и охраны культурного наследия, заказчиком выступила компания «Нью Рент Проперти», а проект выполняло «Экострой и К». Владимир Суханов, который возглавляет компанию-проектировщик считает, что причинами обрушения могли стать, в частности утечка воды в теплосетях здания и динамическая нагрузка. В частности, по его словам, в своё время к зданию было сделано множество пристроек. В связи с этим проект предусматривал практически полную реконструкцию несущей системы.

«Подрядная организация, которая зашла туда для выполнения работ буквально на днях – ООО «ПГС». Первое, что они сделали – поставили ограждение вокруг дома, понимая, что здание находится в аварийном состоянии.

Почему произошло обрушение? Помимо очень плохого технического состояния, есть еще причины. Прямо напротив обрушившегося угла здания совсем недавно произошел провал асфальта на проезжей части. Вы можете видеть это на фото. Провал очень существенный. Он образовался из-за залповой утечки воды из тепловых сетей. То есть вода пошла под фундамент аварийного здания – как раз под обрушившийся угол», - добавил он.

Ещё одной возможной причиной Суханов назвал проезжающие мимо фуры, которые не вписывались в проезжую часть.

«Даже находясь в обычном, не аварийном здании, если большегруз спрыгивает с тротуара туда-обратно, можно ощутить сильную вибрацию. Для аварийного здания страшнее ничего придумать нельзя – это динамическая нагрузка при ослабленном, подмытом протечкой воды фундаменте. В этом здании были потрескавшиеся стены. Все это сложилось вместе, и случилось то, что случилось», - рассказал глава компании «Экострой и К».

Он также опроверг ряд других версий случившегося. В частности, заверил, что подрядчик не сносил несущие стены. По словам Суханова, обрушение случилось по названным им причинам.

«По моему мнению, арендаторы и заказчики противоаварийных работ – ООО «Нью Рент Проперти» — не виноваты, они все делали технически грамотно. А обрушение произошло из-за тех причин, которые я назвал – утечка воды под фасад и динамическая нагрузка», - резюмировал он.

Однако Анна Позднякова, возглавляющая КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова, с этими выводами не совсем согласна.

«Провал образовался из-за того, что не выдержала плита перекрытия. Трубы целы. Кроме того, ни вчера, ни сегодня вода не могла пойти, потому что тепловой сезон окончен. Давления нет», - заявила она.

Напомним, момент обрушения старого дома на углу улицы Канатной и переулка Нахимова оказался запечатлён на камеру видеонаблюдения в одном из учреждений неподалёку.