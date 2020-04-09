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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Испании резко снизилось суточное количество смертей от коронавируса

Категория: Новости

В Испании резко снизилось суточное количество смертей от коронавируса

Накануне в Испании от коронавируса скончались 605 человек, что стало самым низким суточным показателем с 24 марта. Об этом сообщает El Pais в пятницу, 10 апреля.

Количество летальных случаев снижается второй день подряд, общее количество умерших теперь составляет 15843, сообщает испанский Минздрав.

При этом за последние сутки зафиксировано около 4576 новых случаев инфицирования и это на тысячу меньше, чем день назад. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 157 022 человек.

Вылечиться с начала эпидемии успели уже 55 668 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 43 тысяч человек и в Каталонии - более 31 тысячи человек.

В Испании решили продлить чрезвычайное положение в связи с коронавирусом еще на две недели, до 26 апреля.

Напомним, что ранее Испания объявила о пике пандемии коронавируса. Премьер-министр заявил, что карантинные меры будут ослаблять постепенно в связи с опасностью.

Также сообщалось, что в Испании назвали дату возвращения к "нормальной жизни". Процесс ослабления ограничений будет происходить постепенно и с соблюдением рекомендаций экспертов, чтобы избежать новой вспышки пандемии.


Источник: Корреспондент.net



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