В Одессе осталось лишь пять ветеранов, освобождавших город

Лишь пятеро ветеранов Второй мировой войны, освобождавших Одессу от немецко-румынских захватчиков в апреле 1944 года, проживают в настоящий момент в городе. Каждому из них более 90 лет, а некоторым почти 100, - сообщает корреспондент информагентства "Трасса Е-95".

Отметим, что в апреле 2011 года в Одессе проживало 35 ветеранов, освобождавших город, в 2014 г. - только 18. В 2015 г. их осталось 15, в 2016-м - 11, а три года назад, в 2017-м, их оставалось девять.

В Одесской наступательной операции 1944 года, которая закончилась освобождением города, принимало участие 470 тысяч бойцов 3-го Украинского фронта и моряков Черноморского флота.

Как уточняет пресс-служба Одесского горсовета, в данный момент в городе проживают: Ахлупин Евгений Семенович, 30.09.1928 года рождения; Безымянный Николай Ксенофонтович, 09.10.1925 года рождения; Гридасов Николай Терентьевич, 10.12.1922 года рождения; Московой Николай Иванович, 27.01.1924 года рождения; Симонов Василий Тимофеевич, 21.09.1923 года рождения.