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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Отрицательное сальдо внешней торговли существенно сократилось - торговый представитель Украины

Категория: Новости / Экономика и финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли существенно сократилось - торговый представитель Украины

В I квартале 2020 года объем внешней торговли товарами составил около 25,6 млрд долларов. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает УНН.

"С хороших новостей - отрицательное сальдо существенно сократилось", - отметил он.

По его словам, в этот период Украина экспортировала товаров на 12,25 млрд долларов, а импортировала на 13,32 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 1,07 млрд долларов.

При этом экспорт Украины сократился лишь на 0,1%, тогда как импорт - сразу на 3,3%.

"А если эти показатели сравнивать с IV кварталом 2019 года, то получим сокращение экспорта на 5,5%, а импорта - сразу на 19,2%. Поэтому сокращение отрицательного сальдо - положительный фактор для страны, а вот отрицательный - что в целом уменьшился весь объем внешней торговли", - говорит Качка.



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