 
Информация к новости
  • Просмотров: 80
  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Вербное воскресенье. Когда и где смотреть богослужения

Категория: Новости

В Евангелиях описывается, что, когда он въезжал в Иерусалим на ослице, люди приветствовали его, бросая ему под ноги пальмовые листья. Поэтому на многих языках праздник также называют Пальмовым воскресеньем.

Так как в Украине пальмы не растут, пальмовые листья в этот день заменяют веточки вербы, символизирующие зарождение новой жизни. В этот день освящают вербные веточки, после чего ими принято хлестать друзей и родных.

Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста.

 В связи с карантином из-за эпидемии коронавируса украинские церкви проводят богослужения без присутствия верующих и транслируют их. Праздничные богослужения на Пасху будут транслировать телеканалы. Богослужения в честь остальных праздников транслируются на YouTube каналах и Facebook-страницах церквей.

 Богослужения Православной церкви Украины (ПЦУ) можно посмотреть на канале YouTube Православна церква України.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) транслирует главные праздничные богослужения на своей странице в Facebook и на YouTube-канале Киево-Печерской Лавры.

Украинская греко-католическая церковь также транслирует главные богослужения на своем канале на YouTube Живе телебачення и на своей странице в Facebook.

 


Источник: Новое время



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать