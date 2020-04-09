Вербное воскресенье. Когда и где смотреть богослужения

В Евангелиях описывается, что, когда он въезжал в Иерусалим на ослице, люди приветствовали его, бросая ему под ноги пальмовые листья. Поэтому на многих языках праздник также называют Пальмовым воскресеньем.
Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста.
В связи с карантином из-за эпидемии коронавируса украинские церкви проводят богослужения без присутствия верующих и транслируют их. Праздничные богослужения на Пасху будут транслировать телеканалы. Богослужения в честь остальных праздников транслируются на YouTube каналах и Facebook-страницах церквей.
Богослужения Православной церкви Украины (ПЦУ) можно посмотреть на канале YouTube Православна церква України.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) транслирует главные праздничные богослужения на своей странице в Facebook и на YouTube-канале Киево-Печерской Лавры.
Украинская греко-католическая церковь также транслирует главные богослужения на своем канале на YouTube Живе телебачення и на своей странице в Facebook.