Вербное воскресенье. Когда и где смотреть богослужения

В Евангелиях описывается, что, когда он въезжал в Иерусалим на ослице, люди приветствовали его, бросая ему под ноги пальмовые листья. Поэтому на многих языках праздник также называют Пальмовым воскресеньем.

Так как в Украине пальмы не растут, пальмовые листья в этот день заменяют веточки вербы, символизирующие зарождение новой жизни. В этот день освящают вербные веточки, после чего ими принято хлестать друзей и родных.