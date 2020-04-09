Погода на выходные: Ночью заморозки, а днем до 19 градусов тепла

В Украине в течение ближайших выходных, 11 и 12 апреля, ожидается теплая и солнечная погода. Столбики термометров местами поднимутся до +19, передает Укргидрометцентр.

Так, в субботу на всей территории страны будет тепло и без осадков. В северных и восточных областях температура поднимется до 12 градусов тепла, а ночью будет прохладней - +3...+5 градусов.

На западе страны днем воздух прогреется до +15, а ночью похолодает до -3. В Закарпатской области будет теплее, чем в остальных регионах. Днем здесь ожидается 18 градусов тепла, а ночью столбик термометра покажет 0 градусов.

В южных областях днем +13...+15, а ночью около 4 градусов тепла. Такая же погода будет и в Крыму.

В центральных областях днем +11...+13, а ночью +2...+5. В Киеве небольшая облачность. Температура днем и ночью будет такой же, как и на всей территории Киевской области.

В воскресенье будет теплее, осадков также не ожидается. В северных и центральных областях температура поднимется до 13 градусов тепла, а ночью в этот регион придут морозы и столбики термометров опустятся до -3 градусов.

На востоке страны днем воздух прогреется до +11, а ночью будет так же холодно, как и в центре, - 3 градуса мороза.

В западных областях будет теплее, чем в остальных регионах Украины. Днем здесь потеплеет до 17 градусов тепла, а ночью ожидаются морозы до -3. В Закарпатской области будет теплее - днем +19, а ночью также будет 3 градуса мороза.

В южных областях днем +12...+14, а ночью около 4 градусов тепла. Такая же погода будет и в Крыму.

В Киеве небольшая облачность. Температура днем +11...+13, а ночью -1...-3.

Источник