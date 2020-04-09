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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

"Венецианский кинофестиваль пройдет 2-12 сентября

Категория: Новости / Культура и искусство

"Венецианский кинофестиваль пройдет 2-12 сентября

Следом за Каннским кинофестивалем, Венецианский киносмотр также отказался от формата онлайн-шоу и продолжает готовиться к мероприятию, которое запланировано на 2-12 сентября. Об этом пишет Variety.

"Венецианский кинофестиваль не может быть заменен онлайн-мероприятием. Очевидно, существует вероятность того, что мы используем некие технологии лишь для некоторых инициатив", - прокомментировал пресс-секретарь фестиваля.

Венецианский кинофестиваль - один из старейших европейских кинофестивалей. В этом году жюри 77-го Венецианского кинофестиваля возглавила Кейт Бланшетт.

 


Источник: 112.ua



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