Украина закончила сезон с наибольшими за 30 лет запасами газа

Украина закончила отопительный сезон с наибольшими запасами газа за последние 30 лет, сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”

В НАК отметили, что Украина, как и другие страны Европы готовилась к возможному газовому кризису с Россией, и к отсутствию договора на транзит газа по украинской ГТС. Поэтому были накоплены значительные запасы газа в хранилищах на случай остановки транзита в 2020 году.

“Значительные запасы усилили позицию Украины в переговорах о новом контракте на транзит. Сегодня мы сталкиваемся с новым вызовом для энергетической стабильности, но значительные запасы газа в ПХГ помогут нам пройти и этот кризис”, — сказал глава “Нафтогаза” Андрей Коболев.

В течение текущего отопительного сезона было использовано 5,98 млрд куб. м газа из ПХГ. По состоянию на 7 апреля, в хранилищах более 15,8 млрд куб. м газа — почти на 45% больше, чем год назад.

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