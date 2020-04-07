Обвал мировой экономики из-за пандемии ВИДЕО

Международный валютный фонд прогнозирует тяжелый экономический кризис и снижение доходов на душу населения в 170 из 180 стран, входящих в организацию. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что эксперты до сих пор сталкиваются с неопределенностью относительно глубины и длительности вызванного пандемией кризиса.

"Однако уже сейчас ясно, что мировой рост в 2020 году станет резко отрицательны, как вы увидите в нашем докладе "Перспективы развития мировой экономики" на следующей неделе. Мы прогнозируем самый сильный экономический спад со времен Великой депрессии", — сказала глава МВФ.

Страны во всем мире уже приняли бюджетные меры общим объемом более 8 трлн долларов.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард также полагает, что пандемия станет для экономики потрясением, с которым невозможно будет справиться, следуя известным сценариям. Ро ее словам, каждый месяц из-за карантина экономика еврозоны теряет 2%-3% от объема производства и согласование кредитно-денежной политики — самый лучший способ защитить производственные мощности и рынок труда.Федеральная резервная система США на поддержку экономики выделит дополнительно 2,3 триллиона долларов, это финансирование поможет домохозяйствам и бизнесу, а также укрепит возможности властей штатов предоставлять критически важные услуги во время пандемии.

На этом фоне опубликованы новые данные о состоянии рынка труда США: на прошлой неделе число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 6,6 млн. Показатель бьет рекорды уже третью неделю подряд и общее число превышает 16 миллионов.

По оценкам МВФ, если пандемия ослабнет, то частичное восстановление глобальной экономики ожидается в 2021 году.

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