 Коронавирус постоянно мутирует, чтобы поразить больше людей, - ученые

Ученые из Кембриджа проанализировали около тысячи вирусных геномов SARS-CoV-2 и выяснили, как он распространялся по миру, а также то, что существует три его разных штамма, сообщает Daily Mail.

Анализ штаммов показал, что тип "А" - это первоначальный вирус, который попал к людям предположительно от летучих мышей и он не был самым распространенным в Китае.

Результаты исследования показали, что тип "A" был наиболее распространенным в Австралии и США. Две трети американских образцов были типа "А", но инфицированные пациенты в основном были с западного побережья, а не из Нью-Йорка.

Доктор Питер Форстер и его команда обнаружили, что в Великобритании чаще попадался штамм коронавируса типа "B". В Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах также доминировал тип "B".

Другой штамм - тип "C" - произошел от типа "B" и попал в Италию через Сингапур.