Воробьи-решалы: Почему в кризис ставленники олигархов саботируют работу правительства

В период острого кризиса, который переживает Украина в связи с ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса, вопрос, сможет ли и без того терпящая бедствие экономика страны удержаться на плаву или же "улетит" в дефолт, на сегодняшний день является главным условием выживания всех украинцев. Похоже, что в правительстве это не до конца понимают, о чем свидетельствует ожесточенная борьба за должности в Кабмине и, в частности, в ключевом Министерстве, от решений которого напрямую зависит финансовое благополучие страны. Верховная Рада сменила министра финансов, однако бывший министр Уманский смог перед увольнением протянуть в Минфин своего человека – Светлану Воробей, известную лоббированием интересов финансово-промышленных групп.

В последние месяцы Министерство финансов Украины вошло в период турбулентности. С начала года у руля Минфина сменилось уже три министра. Последний глава Министерства Игорь Уманский пробыл на должности рекордно короткий срок – всего три недели. Это было третье возвращение Уманского на руководящую должность в Минфине. В 2008-2010 гг. он занимал должность первого заместителя министра финансов Пинзеника, а после увольнения последнего в 2009 году был на должности исполняющего обязанности министра в правительстве Юлии Тимошенко. В тот период, говорят эксперты, Уманский замкнул на себе коррупционные потоки Государственной налоговой администрации Украины, руководил которой Сергей Буряк – ставленник и депутат "БЮТ", который в 2012 году стал перебежчиком в Партию регионов.

После второго возвращения на должность уже в качестве заместителя министра финансов Наталии Яресько он был смещен с должности в связи с серьезными обвинениями: "крышевание" конвертационных центров и восстановление потоков схемного возмещения НДС, напоминает профессор социологии Павел Кутуев.

Трижды в одну речку не войдешь

Нынешняя трехнедельная каденция Уманского ничего кроме удивления и возмущения не вызывает, отмечает эксперт: "Первыми шагами министра на посту стали попытки устранить руководителей Гостаможслужбы Максима Нефедова и Налоговой службы Сергея Верланова. Эти чиновники были назначены в результате открытых конкурсов и показывают свою настроенность на результативную работу и борьбу с теневыми схемами. И тут можно выдвинуть единственную гипотезу – министр действовал с целью устранить независимых людей, которые были назначены по конкурсу, для того чтобы назначить свои креатуры (сам Уманский в интервью Politeka Online подтвердил, что настаивал на назначении глав ГТС и ГНС без конкурсов), чтобы восстановить схемы, а денежные потоки, которые начали разворачиваться в сторону бюджета (о чем свидетельствует статистика деятельности Налоговой службы, возглавляемой Верлановым), вернуть в частные коррупционные карманы".

В интервью "Левому берегу" (после увольнения) экс-министр подтвердил эту информацию. Он рассказал, что настаивал на увольнении Верланова, аргументируя это якобы внедренными им схемами по "скруткам" НДС. То есть предъявил обвинения за якобы деятельность, за которую сам в прошлом поплатился должностью. Нынешнего руководителя Гостаможслужбы Нефедова в этом же интервью он обвинил в том, что он "идеалист" и его, мол, вывели из "игры", сделали "громоотводом", в то время как процессами рулили другие.

На должности Нефедова и Верланова Уманский планировал достаточно своеобразные кандидатуры, отмечает политолог Петр Охотин. Известно, что на должность и. о. председателя ГНС Уманский планировал назначить Евгения Бамбизова, который уже занимал должность главы Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и который, как утверждает издание "Главком", только через подконтрольные ему фирмы конвертировал более 4 млрд грн.

Общая сумма покрытых им коррупционных схем достигает 45 млрд грн! Пребывание его на посту сопровождалось тотальным "беспределом" - схемы с НДС, "случайные" штрафы для "Арселор Митал" и "Фокстрота" и авансовый сбор налогов с налогоплательщиков с целью закрытия недостачи, от которых бюджет страдает до сих пор. "Вишенкой на торте" является то, что, по сообщению издания НВ, в конце 2019 года Бабмизов был задержан СБУ по подозрению в содействии легализации доходов беглого олигарха Сергея Курченко в схеме покупки Украинского медиа-холдинга и участия в коррупционных схемах экс-главы ГФС Романа Насирова.

На должность и. о. заместителя председателя ГНС Уманский планировал назначить Людмилу Демченко, которая приходится кумой Нине Южаниной, человеку из команды Петра Порошенко. Людмила Демченко – начальник ГФС в г. Киеве, за 4 года пребывания на посту ни разу не выполнила план налоговых поступлений. Однако запомнится как упрямый противник люстрации, объектом которой она является и которую пытается избежать с помощью поддельного удостоверения "Участника боевых действий", крышеванием крупнейших "конвертаторов" Украины – людей из ОПГ "Стрелка" и "Стакана", а также тем, что была фигурантом многочисленных журналистских расследований.

Не менее одиозными являются предложенные Уманским кадровые назначения в Государственной таможенной службе. Так, на должность председателя ГТС вместо Нефедова он планировал Василия Поезда – "кассира" Клименко - Головача, а позже Насирова и Продана в таможенном направлении ГФС. Василий Поезд занимал должность руководителя Департамента противодействия таможенным правонарушениям ГФС, а после начала реформы таможни, летом 2019 года, был назначен и. о. председателя ГФС Власовым руководителем Закарпатской таможни ГФС. СМИ пишут, что ежемесячная "касса" Василия Поезда колебалась от 500 до 700 тыс. долл. В 2017 году Василий Поезд занял свою должность в результате фиктивного конкурса и был фигурантом расследования СБУ.

Залетная птица в Минфине

Наравне с борьбой за своих людей на ключевых должностях экс-министр финансов пытался расставить и своих заместителей. "Я выстраивал концепцию преодоления кризиса, все было нормально. Но при этом наш уважаемый премьер-министр не дает мне назначить замов. Кризис, коронавирус, но от них требуют полную процедуру спецпроверки, все справки – медицинское свидетельство, запрос на МВД, запрос на Минобразования", - жаловался он после отставки.

Однако кое-кого оставить после себя Уманскому все же удалось. В частности, незадолго до его отставки, 25 марта на должность замминистра была назначена Светлана Воробей. "Из наиболее громких назначений, которые Уманский все же успел осуществить – можно назвать Светлану Воробей. Если смотреть ее карьеру, то анализ информации в СМИ приводит к нескольким выводам. Во-первых, она тесно связана с такой личностью, как Сергей Тигипко. Во-вторых, она очень близка к Нине Южаниной и команде Петра Порошенко", - отмечает Петр Охотин.

Воробей долгое время была советником и помощником Сергея Тигипко. После 2014 года аппаратной работе в секретариате Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики и Министерстве финансов Украины она обязана близкому знакомству с Ниной Южаниной и вышеупомянутым коррумпированным председателем ГФС Киева Людмилой Демченко. Примечательно, что сама Южанина также открыто критикует Нефедова и высказывает недовольство его работой: "Руководитель, который сейчас возглавляет Государственную таможенную службу, очевидно, слишком переоценивает свое понимание ее работы и поэтому полностью утратил контроль над операционными процессами", - заявляла нардеп. При этом именно Воробей вверены направления таможенной и налоговой политики, на которые были направлены атаки и основная активность на должности министра Уманского.

Стоит ли удивляться тому факту, что за время недолгого пребывания на высокой должности Воробей уже успела парализовать работу по направлениям, которые за ней закреплены. По ее вине отсрочено выполнение почти 100 контрольных поручений Кабмина. Помимо прочего, были заблокированы полноценные выплаты сотрудникам таможни. "Уже два месяца подряд таможенники получают вместо полноценных зарплат голые оклады. При этом они продолжают нести службу во время карантина: первыми встречают людей и фуры на границе", - сообщил на странице в Facebook Нефедов, отметив, что имел по этому вопросу встречу со Светланой Воробей.

Однако предполагать, что креатура Уманского действует подобным образом от безграмотности или непонимания ситуации, вовсе не стоит. Эксперты и представители отрасли характеризуют ее как специалиста, который как раз наоборот довольно подкован и прекрасно ориентируется в том, как работают те или иные схемы. Тут вопрос в другом. Конвертирует ли новый куратор таких критически важных в условиях кризиса направлений, как налоговое и таможенное, свои знания на пользу честной службе бюджету или же станет решать задачи, поставленные перед ней заинтересованными лицами?

"У Воробей репутация представителя сил из прошлого с серьезными связями и в частности с теми, кого мы называем создателями различных схем, направленных на уменьшение поступлений в бюджет и наполнение ими частных карманов. Даже если и согласиться с допущением, что она опытный чиновник, вынуждены констатировать, что это компетентность не в том направлении, которое могло бы искоренить моменты, с которыми нужно бороться", - считает Павел Кутуев. "О Воробей известно, что она достаточно давно работает в сфере финансов в составе нескольких правительств. В мое поле зрения не попали какие-либо ее значительные достижения или реформаторские шаги. Как по мне, ее карьера больше говорит об умении договариваться, в частности, с представителями финансово-промышленных групп. Таким образом, я бы охарактеризовал ее как успешного политика, удачливую чиновницу, но не специалиста со своим видением развития страны или технократа", - говорит и Петр Охотин.

К этому назначению есть и ряд процедурных вопросов, которые могут свидетельствовать о его природе и истинных целях, которые поставлены перед замминистра. Остается открытым вопрос о том, проходила ли Воробей собеседование с премьер-министром Денисом Шмыгалем и нынешним министром финансов, который сменил Уманского, Сергеем Марченко, или же была попросту навязана им олигархическими группами?

Также нет сведений о том, проводился ли на должность конкурс, который для таких назначений обязателен. "Заместители министра финансов обеспечивают формирование и реализацию Минфином государственной политики по соответствующим направлениям. Кадровые вопросы в отношении руководителей государственных органов, которые координируются Министерством финансов, отнесены к компетенции Кабмина. Отметим, что назначения на такие должности происходят на основании конкурсов, которые проводятся Комиссией высшего корпуса государственной службы", - говорится в официальном ответе пресс-службы Минфина на запрос 112.ua.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что профильный министр только предлагает кандидатуры (заместителей) правительству. Непосредственно вопрос их назначения и увольнения, в соответствии с законом "О центральных органах исполнительной власти", отнесен к компетенции Кабмина. Вопросы издания о том, проходила ли Воробей собеседования со Шмыгалем и Марченко, пресс-служба оставила без ответа.

По этой причине отсутствует четкое понимание, является ли Воробей исключительно креатурой экс-министра Уманского или они оба – карты в колоде еще более влиятельных сил и лидеров, в чьих интересах могут, скорее всего, действовать?

"У "Слуги народа" нет собственной команды. Поэтому назначаются люди из старой кадровой колоды, которые работали на руководящих должностях при предыдущих президентах. Складывается впечатление, что властная команда на многое готова закрыть глаза, чтобы не вникать в те сложные процессы, которые им не понятны. Поэтому лучше пусть эти колесики крутят управленцы, пусть и старые, которые имеют в этом опыт. Такой подход, безусловно, довольно опасен, с учетом того, что действовать управленцы могут не в интересах государства, а в интересах конкретных финансово-промышленных групп и олигархов", - говорит Кутуев.

"Если говорить о работе Кабмина в целом, предлагаю вспомнить, при каких условиях он был сформирован. Это правительство изначально называли Кабмином консенсуса – между центральной властью и финансово-промышленными группами", - соглашается Петр Охотин.

Кутуев считает, что назначение Воробей – "один из примеров назначений, которые нынешние власти допустили из страха перед ежедневной, рутинной и не самой простой работой". "Правящая сегодня сила предпочитает доверять это таким чиновникам, которые умеют поддерживать систему на плаву, при этом закрыв глаза на то, что их действия направлены на обогащение и далеко не бюджета. Такие решения будут дорого стоить украинцам, простым плательщикам налогов. Это все равно, как не лечить сломанную руку из страха перед болью, при этом позволяя ей срастаться неправильно, что неизбежно приведет к более серьезным проблемам со здоровьем", - подчеркнул эксперт.

В кризис правительству нужны специалисты, а не схемщики

При этом сложно недооценивать важность Министерства финансов в нынешней ситуации мировой экономической рецессии и острого кризиса из-за пандемии коронавируса. "Нынешнему Кабмину пришлось столкнуться с беспрецедентной и не имевшей в прошлом аналогов ситуацией, которая сложилась по причине пандемии коронавируса. Переоценить в этой ситуации огромное значение, которое имеет в частности Министерство финансов и в целом финансовая система – сложно. Если сравнить страну с человеческим организмом, то финансовая система имеет роль, значение которой сопоставимо разве что с сосудистой системой, отвечающей за жизнеобеспечение организма. В этом контексте огромное значение приобретает то, кто находится на ключевых должностях у власти – от этого зависит, будут ли приниматься решения в интересах Украины и украинцев или отдельных финансово-промышленных групп и олигархов", - говорит Охотин.

С ним согласен и Кутуев: "В условиях кризиса – значение Министерства финансов огромно. Это ключевой штаб в нынешней ситуации, ведь финансовые потоки — это кровь экономики. Именно Минфин ответственен за поступления в бюджет, от него зависят позиции Украины в сотрудничестве с международными финансовыми институциями".

Сейчас, когда Украина стоит на краю экономической пропасти, между дилеммой "деньги МВФ в обмен на значительные уступки по болезненным для страны вопросам или же дефолт", не время для подковерной борьбы и войны за должности, подчеркивают эксперты. "Хаотичные кадровые перестановки, которые мы сейчас наблюдаем в ключевых ведомствах, в частности в Минфине, вредны даже в штатном режиме существования. В ситуации пандемии и масштабного экономического кризиса, который пандемия значительно углубила, кадровый хаос особенно вреден", - подчеркивает Кутуев.

В то же время вопрос кадров и именно тех, кто компетентен, не отягощен связями с ФПГ и заинтересован работать в интересах Украины и простых украинцев, сегодня приобретает особенную важность. И это возлагает особенную ответственность на чиновников. "Если Светлана Воробей, имея полномочия влиять на состояние дел в налоговой и таможенной службах, покажет себя как проводник реформ, обеспечит диалог между малым/средним бизнесом и государством, будет бороться за уменьшение налогового давления, можно будет сказать, что изначальное мнение о ней было ошибочно, - говорит Охотин. - Если вместо этого мы будем наблюдать дальнейшую борьбу за должности и назначение на них "нужных людей", как сейчас, вот эти информационные войны – это будет служить красноречивым доказательством защиты интересов олигархических групп".

Во время кризиса страна не может позволить себе иметь куратора таможни и налоговой, который, игнорируя свои прямые обязанности и поручения правительства, занимается решением вопросов ФПГ. Интересно, что с этим будет делать новый министр финансов.

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