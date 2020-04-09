«О дивный новый мир!» ВИДЕО

Ссылка на видео: https://youtu.be/_h_vckzEM38

«Можно ли предсказать будущее?» Конечно же, нет, ответите вы и будете по-своему правы. Однако это так, если будущее не строить в соответствии с проектом. И хотя мне не приходилось встречать построенный дом, который бы на все 100 процентов соответствовал своему проекту, тем не менее общие черты соответствия проектному замыслу всегда присутствовали. Примерно так и с будущим человечества, достаточно повнимательней присмотреться к методично осуществляемым проектам и можно увидеть очертания общего будущего.

Исторический опыт показывает, что обычно в ходе кризисов формируются контуры будущего миропорядка, думаю, кризис сегодняшний не станет исключением.

Эмоциональный всплеск, порожденный коронавирусной истерией мировых СМИ, порождает страхи. Страх – это негативная эмоция, а как известно, именно на негативных эмоциях идет наилучшее усвоение информации, на этом принципе, к примеру, построены экзамены. Именно на негативном фоне и осуществляется программирование населения под новые формы мироустройства.

Мы уже согласились в рамках эпидемии с такими чертами Нового миропорядка, как отказ от прав человека, онлайн контроль за индивидуумом и дальнейшая атомизация общества, а базой для этой новой тоталитарности станет «капитализм платформ».

Сегодня уже функционируют рекламные, облачные, промышленные, продуктовые и бережливые платформы. Экономика уже поделена между небольшим числом монополистических платформ, которые создают новые тенденции внутри капитализма.

Проблема, которую старые капиталистические фирмы не решили и по сей день, заключается в том, что их бизнес-модели не настроены на задачу извлечения и использования данных. Они ориентировались на фабричное производство, в котором производитель ничего не узнает ни о покупателе, ни о том, каким образом товар использовался. В условиях кризиса перепроизводства стало ясно, что если фирмы хотят сделать продажи более эффективными, необходима другая бизнес-модель.

Вырастая зачастую из внутренних задач по управлению данными, платформы стали эффективным инструментом монополизации экономики. Эта модель широко распространилась, множество компаний инкорпорируют платформы: мощные технологические компании (Google, Facebook, Amazon), динамичные стартапы (Uber, Airbnb), промышленные лидеры (GE, Siemens), ведущие игроки в сельском хозяйстве (John Deere, Monsanto) и многие другие.

Платформа – это цифровой посредник, упрощающий задачу регистрации и хранения данных, что позволяет платформе доминировать в качестве модели для извлечения данных как сырья, которое можно использовать самыми разными способами, чтобы заставить их приносить прибыль. Для корпораций Google и Facebook данные – это прежде всего ресурс, который можно использовать как наживку для привлечения рекламодателей и всех прочих интересующихся. Для Rolls Royce и Uber данные – главное оружие в арсенале конкурентной борьбы.

Как известно, Amazon отличается рекордно низким уровнем оплаты труда для работников складов, которые опутаны немыслимо тщательной системой надзора и контроля. Платформы формируют мировой тренд для выполнения работ, требующих низкой квалификации, привлекая внешних подрядчиков, держа при этом внутри компании только хорошо оплачиваемое ядро высококвалифицированного персонала. Вот таким прекрасным и будет новый цифровой мир.