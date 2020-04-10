 
Информация к новости
  • Просмотров: 127
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Пасха-2020: Лучшие пошаговые рецепты домашних куличей

Категория: Новости / Полезные советы

Пасха-2020: Лучшие пошаговые рецепты домашних куличей

Хорошие хозяйки с Чистого четверга (в этом году выпадает на 16 апреля) начинают выпекать пасхальные куличи – главное блюдо светлого праздника Воскресения Христова. Следующий день, когда можно заниматься такой выпечкой, - 18 апреля, в Великую субботу. Хоть на первый взгляд выпечка куличей может показаться достаточно простым занятием, но, чтобы испечь его идеально, нужно сперва найти свой рецепт, а затем немало потрудиться. Чтобы этот процесс был более легким, предлагаем пошаговые инструкции приготовления самой популярной обрядовой выпечки.

Кулич "Традиционный"

 

Открытый источник

 

Ингредиенты:

  • 8-10 яиц;
  • 0,5 л молока;
  • 75 г (свежих) или 10-15 г сухих дрожжей;
  • 150 г сливочного масла;
  • 500 г сахара;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 9 стаканов муки;
  • 1,5 ч.л. соли без верха.

Приготовление:

Опара: Развести дрожжи в теплом молоке, добавить 1 столовую ложку сахара и 2 стакана муки. Тщательно перемешать смесь и поставить подниматься в теплое место.

Опара должна увеличиться в три раза.

Тесто: 

  • Растереть яйца с сахаром и солью, добавить к опаре и перемешать. Затем добавить оставшуюся муку, постоянно перемешивая, и замесить некрутое тесто. Его требуется накрыть пищевой пленкой или чистым полотенцем и оставить опять в теплом месте.
  • Когда тесто увеличится в 2-3 раза, нужно растопить масло на водяной бане, добавить в него ваниль и ввести в тесто. Еще раз хорошенько вымесить и дать подойти.
  • Формы для выпечки смазать подсолнечным или сливочным маслом, можно положить на дно кусок пергаментной бумаги.
  • Тесто нужно отрывать кусочками и наполнять форму до половины.
  • После этого форму накрыть полотенцем и дать подойти тесту до краев. Затем поставить в духовку и выпекать 15-20 минут при температуре 180-200 градусов.

Важно: Открывать духовку нельзя — кулич осядет. Проверить его готовность можно с помощью зубочистки, ею нужно проткнуть тесто: если палочка сухая — кулич готов.

Украшение: Украсить кулич можно обычной белковой глазурью с цветным "пшеном" или сделать разнообразные узоры из теста, вылепив косички, листочки, крестики, надписи.

Последнее не требует особой инструкции, а вот если и глазурь вы делаете не часто, уточним:

  • Понадобится 1 яичный белок, 200-250 г сахарной пудры и 1-2 ч.л. лимонного сока.
  • Белок взбиваем вилкой до легкой пены, добавляем примерно половину сахарной пудры и перемешиваем вилкой.
  • Затем выдавливаем лимонный сок и вновь перемешиваем.
  • Как только содержимое побелеет, добавляем оставшуюся сахарную пудру для нужной густоты.
  • Украшать куличи нужно сразу, так как глазурь довольно быстро высыхает.

Цветное "пшено" обычно появляется в каждом супермаркете к пасхальным праздникам.

Необычный кулич "Краффин"

 

Открытый источник

 

Размеры форм для выпечки: 

  • диаметр 11 см высота 10 см;
  • диаметр 13 см высота 8 см.

Ингредиенты:

Для опары:

  • мука - 1 ч.л.;
  • дрожжи сухие - 6 г (1 ч.л.) или свежие - 20 г;
  • молоко - 80 мл (теплое);
  • сахар 1 ч.л.

Для замеса теста:

  • мука - 350-370 г.

Подошедшая опара:

  • сливочное масло - 40 г (растопить).
  • сок апельсина - 30 мл.
  • апельсиновая цедра 1 ст.л.
  • яйцо - 1 шт.
  • яичные желтки - 2 шт.
  • сахар - 80 г.
  • соль - 1/2 ч.л.

Для прослойки:

  • сливочное масло - 100-125 г (мягкое);
  • мускатный орех - (щепотка);
  • клюква вяленая - 200 г;
  • курага - 50 г;
  • черника - 50 г;
  • миндальные лепестки - 50 г (или любые другие измельченные орехи);

Для украшения:

  • сахарная пудра.

Приготовление: 

  • Для опары: в теплое молоко добавить 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. муки и сухие дрожжи. Хорошо перемешать и оставить в тепле на 10-15 минут.
  • Взять 2 желтка и 1 яйцо, добавить сахар, щепотку соли и взбить миксером, до полного растворения кристаллов сахара и светлой пышной пены. В предварительно просеянную муку влить дрожжевую опару, теплое растопленное сливочное масло, сок апельсина, цедру апельсина, взбитые яйца и замесить тесто.
  • Вымешивать на столешнице до тех пор, пока тесто не станет эластичным и не перестанет отставать от рук, примерно 10-12 минут. Тесто скатать в шар, выложить в миску и совсем немного смазать растительным маслом. Накрыть пищевой пленкой и отправить в теплое место без сквозняков на 1,5-2 часа. Подошедшее тесто выложить на стол и разделить на 2-3 части. Скатать тесто в шарики, накрыть пленкой и оставить на 5-10 минут.
  • Раскатать по одному шарику теста в очень тонкий прямоугольный пласт. Затем обильно смазать пласт теста размягченным сливочным маслом. Сверху посыпать мускатным орехом. Разложить по всему тесту вяленую клюкву и сухофрукты. Аккуратно свернуть пласт теста в плотный рулет. Затем острым ножом разрезаем рулет вдоль, но не до конца, отступить примерно два сантиметра от начала.
  • Формируем кулич "Краффин". Все слои должны быть видны с внешней стороны. Сначала формируем дно кулича, закручивая спиралью одну половинку рулета к его началу, а вторую половинку закрутить спиралью, поднимая и укладывая поверх первой. В самом конце формируем красивый верх кулича.
  • Поместите куличи в форму для выпекания, накрыть сверху пищевой пленкой и оставьте в теплом месте для подъема примерно на 1 час. Подошедшие куличи оправить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать в течение 10 минут. После чего нужно снизить температуру до 180 градусов, накрыть фольгой и выпекать примерно 20-30 минут.
  • После выпечки горячие куличи полностью остудить, затем посыпать сахарной пудрой или украсить на свое усмотрение. 

Итальянский кулич "Панеттоне"

 

Пасха-2020: Лучшие пошаговые рецепты домашних куличей

 

Открытый источник

 

Ингредиенты:

  • изюм - 1 стакан;
  • горячая вода - 2 ст.л.;
  • ром - 2 ст.л.;
  • мука - 3 и 3/4 стакана;
  • сухие дрожжи – 1/2 ч.л.;
  • сахарный песок – 2/3 стакана;
  • соль - 1/2 ч.л.;
  • ваниль - половина стручка (соскрести семена) можно заметить пакетированной;
  • лимонная цедра – 1/4 ч.л.;
  • яйца - 3 штуки;
  • мед - 1 ст.л.;
  • прохладная вода – 2/3 стакана;
  • размягченное сливочное масло - 160 г;
  • охлажденное сливочное масло - 1 ст.л.;
  • растопленное сливочное масло - 1 ст.л.;
  • цитрусовые цукаты – 2/3 стакана.

Приготовление:

Приготовление кулича по этому рецепту рассчитано примерно на 20 часов, поэтому заранее планируйте время.

  • В неглубокой миске залить изюм ромом и 2 столовыми ложками горячей воды, оставить пропитаться, периодически помешивая (можно оставить на ночь).
  • В другой посуде до однородной консистенции смешать муку, сахар, дрожжи, соль, лимонную цедру, ваниль. 
  • В средней миске взбить яйца, теплую воду, мед. Влить яичную смесь в мучную, перемешать все ингредиенты. Затем добавить размягченное сливочное масло, хорошо вымесить, тесто должно быть гладким и эластичным. Накрыть миску полиэтиленовой пленкой, оставить приблизительно на 12-15 часов, пока тесто не увеличиться в объеме втрое. 
  • Слить изюм, смешать с цукатами и 1 столовой ложкой растопленного масла.
  • Посыпать рабочую поверхность мукой, немного растянуть края теста в стороны от центра, затем сформировать колобок, швом вниз. Поместить в смазанную маслом форму для выпечки, накрыть влажным кухонным полотенцем и оставить в теплом помещении на период до 5 часов (пока тесто не выступит чуть выше верхней части формы). 
  • Разогреть духовку до 190 градусов. Используя зазубренный нож, сделать на верхушке теста надрез в виде буквы "Х" Поместить 1 столовую ложку охлажденного масла в центр и выпекать от 60 до 75 минут.
  • Вынуть из духовки и дать полностью остыть. Для хранения панеттоне обернуть плотно в пищевую пленку или фольгу. Кулич может храниться при комнатной температуре в течение одной недели. 

Кулич творожный "Тирамису"

 

Открытый источник

 

Ингредиенты:

  • 90 г молотого кофе;
  • 450 г воды;
  • 210 г печенья савоярди;
  • 2,1 кг творога;
  • 300 г йогурта;
  • 150 г сахара;
  • 270 г сгущенки комнатной температуры;
  • 180 г сливочного масла комнатной температуры;
  • какао для прослойки и отделки.

Приготовление:

  • Заварить кофе и отфильтровать его.
  • Подготовить формы для пасхи, выстелить их марлей или агроволокном.
  • Творог смешать с йогуртом и сахаром, взбить блендером до гладкости.
  • К сгущенке добавить сливочное масло (оба ингредиента должны быть комнатной температуры) и взбить до состояния крема.
  • Подмешать крем к творожной массе.
  • Для формирования кулича на дно отправить немного творожной основы. Сверху в один слой распределить савоярди, обмакивая их в кофе. (Не бойтесь разламывать савоярди, чтобы идеально заполнить форму для пасхи).
  • Поверх савоярди распределить немного творожной массы и присыпать ее какао-порошком.
  • Повторить прослаивание еще 2-3 раза.
  • Подогнуть края ткани, закрывая творожную массу.
  • Установить на пасху груз и убрать на ночь в холодильник для оттока жидкости и уплотнения.
  • Перед подачей присыпать пасху какао-порошком.

Кулич "Красный бархат"

 

Открытый источник

 

Ингредиенты:

Тесто:

  • 1 стакан (200 мл) свекольного сока;
  • 1/2 стакана (100 мл) морковного сока;
  • 600 грамм самоподнимающейся муки; 
  • 200 грамм домашнего жирного творога;
  • 100 грамм измельченного белого шоколада;
  • 1/2 стакана (100 мл) воды.

Глазурь:

  • 8 яичных белков;
  • 1 кг сахарной пудры;
  • сок четверти лимона.

Приготовление: 

  • Все ингредиенты для теста перемешать до однородной структуры. Тесто должно быть не слишком жидким, но и не слишком крутым. Сразу можно разлить по формочкам. Этого объема должно хватить на 4 типовые одноразовые формы для куличей диаметром 12 см.
  • Куличи поставить в духовку, предварительно разогретую до 160 градусов, и выпекать 40 минут до полной готовности.
  • Готовым куличам нужно дать немного остыть. Для глазури нужно взбить 8 яичных белков с 1 килограммом сахарной пудры и соком четверти лимона. Взбивать до образования однородной блестящей и тягучей массы, после этого можно украшать глазурью остывшие куличи. 
Источник: 112.ua


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать