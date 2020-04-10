Пасха-2020: Лучшие пошаговые рецепты домашних куличей

Хорошие хозяйки с Чистого четверга (в этом году выпадает на 16 апреля) начинают выпекать пасхальные куличи – главное блюдо светлого праздника Воскресения Христова. Следующий день, когда можно заниматься такой выпечкой, - 18 апреля, в Великую субботу. Хоть на первый взгляд выпечка куличей может показаться достаточно простым занятием, но, чтобы испечь его идеально, нужно сперва найти свой рецепт, а затем немало потрудиться. Чтобы этот процесс был более легким, предлагаем пошаговые инструкции приготовления самой популярной обрядовой выпечки.
Кулич "Традиционный"
Ингредиенты:
- 8-10 яиц;
- 0,5 л молока;
- 75 г (свежих) или 10-15 г сухих дрожжей;
- 150 г сливочного масла;
- 500 г сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 9 стаканов муки;
- 1,5 ч.л. соли без верха.
Приготовление:
Опара: Развести дрожжи в теплом молоке, добавить 1 столовую ложку сахара и 2 стакана муки. Тщательно перемешать смесь и поставить подниматься в теплое место.
Опара должна увеличиться в три раза.
Тесто:
- Растереть яйца с сахаром и солью, добавить к опаре и перемешать. Затем добавить оставшуюся муку, постоянно перемешивая, и замесить некрутое тесто. Его требуется накрыть пищевой пленкой или чистым полотенцем и оставить опять в теплом месте.
- Когда тесто увеличится в 2-3 раза, нужно растопить масло на водяной бане, добавить в него ваниль и ввести в тесто. Еще раз хорошенько вымесить и дать подойти.
- Формы для выпечки смазать подсолнечным или сливочным маслом, можно положить на дно кусок пергаментной бумаги.
- Тесто нужно отрывать кусочками и наполнять форму до половины.
- После этого форму накрыть полотенцем и дать подойти тесту до краев. Затем поставить в духовку и выпекать 15-20 минут при температуре 180-200 градусов.
Важно: Открывать духовку нельзя — кулич осядет. Проверить его готовность можно с помощью зубочистки, ею нужно проткнуть тесто: если палочка сухая — кулич готов.
Украшение: Украсить кулич можно обычной белковой глазурью с цветным "пшеном" или сделать разнообразные узоры из теста, вылепив косички, листочки, крестики, надписи.
Последнее не требует особой инструкции, а вот если и глазурь вы делаете не часто, уточним:
- Понадобится 1 яичный белок, 200-250 г сахарной пудры и 1-2 ч.л. лимонного сока.
- Белок взбиваем вилкой до легкой пены, добавляем примерно половину сахарной пудры и перемешиваем вилкой.
- Затем выдавливаем лимонный сок и вновь перемешиваем.
- Как только содержимое побелеет, добавляем оставшуюся сахарную пудру для нужной густоты.
- Украшать куличи нужно сразу, так как глазурь довольно быстро высыхает.
Цветное "пшено" обычно появляется в каждом супермаркете к пасхальным праздникам.
Необычный кулич "Краффин"
Размеры форм для выпечки:
- диаметр 11 см высота 10 см;
- диаметр 13 см высота 8 см.
Ингредиенты:
Для опары:
- мука - 1 ч.л.;
- дрожжи сухие - 6 г (1 ч.л.) или свежие - 20 г;
- молоко - 80 мл (теплое);
- сахар 1 ч.л.
Для замеса теста:
- мука - 350-370 г.
Подошедшая опара:
- сливочное масло - 40 г (растопить).
- сок апельсина - 30 мл.
- апельсиновая цедра 1 ст.л.
- яйцо - 1 шт.
- яичные желтки - 2 шт.
- сахар - 80 г.
- соль - 1/2 ч.л.
Для прослойки:
- сливочное масло - 100-125 г (мягкое);
- мускатный орех - (щепотка);
- клюква вяленая - 200 г;
- курага - 50 г;
- черника - 50 г;
- миндальные лепестки - 50 г (или любые другие измельченные орехи);
Для украшения:
- сахарная пудра.
Приготовление:
- Для опары: в теплое молоко добавить 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. муки и сухие дрожжи. Хорошо перемешать и оставить в тепле на 10-15 минут.
- Взять 2 желтка и 1 яйцо, добавить сахар, щепотку соли и взбить миксером, до полного растворения кристаллов сахара и светлой пышной пены. В предварительно просеянную муку влить дрожжевую опару, теплое растопленное сливочное масло, сок апельсина, цедру апельсина, взбитые яйца и замесить тесто.
- Вымешивать на столешнице до тех пор, пока тесто не станет эластичным и не перестанет отставать от рук, примерно 10-12 минут. Тесто скатать в шар, выложить в миску и совсем немного смазать растительным маслом. Накрыть пищевой пленкой и отправить в теплое место без сквозняков на 1,5-2 часа. Подошедшее тесто выложить на стол и разделить на 2-3 части. Скатать тесто в шарики, накрыть пленкой и оставить на 5-10 минут.
- Раскатать по одному шарику теста в очень тонкий прямоугольный пласт. Затем обильно смазать пласт теста размягченным сливочным маслом. Сверху посыпать мускатным орехом. Разложить по всему тесту вяленую клюкву и сухофрукты. Аккуратно свернуть пласт теста в плотный рулет. Затем острым ножом разрезаем рулет вдоль, но не до конца, отступить примерно два сантиметра от начала.
- Формируем кулич "Краффин". Все слои должны быть видны с внешней стороны. Сначала формируем дно кулича, закручивая спиралью одну половинку рулета к его началу, а вторую половинку закрутить спиралью, поднимая и укладывая поверх первой. В самом конце формируем красивый верх кулича.
- Поместите куличи в форму для выпекания, накрыть сверху пищевой пленкой и оставьте в теплом месте для подъема примерно на 1 час. Подошедшие куличи оправить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать в течение 10 минут. После чего нужно снизить температуру до 180 градусов, накрыть фольгой и выпекать примерно 20-30 минут.
- После выпечки горячие куличи полностью остудить, затем посыпать сахарной пудрой или украсить на свое усмотрение.
Итальянский кулич "Панеттоне"
Ингредиенты:
- изюм - 1 стакан;
- горячая вода - 2 ст.л.;
- ром - 2 ст.л.;
- мука - 3 и 3/4 стакана;
- сухие дрожжи – 1/2 ч.л.;
- сахарный песок – 2/3 стакана;
- соль - 1/2 ч.л.;
- ваниль - половина стручка (соскрести семена) можно заметить пакетированной;
- лимонная цедра – 1/4 ч.л.;
- яйца - 3 штуки;
- мед - 1 ст.л.;
- прохладная вода – 2/3 стакана;
- размягченное сливочное масло - 160 г;
- охлажденное сливочное масло - 1 ст.л.;
- растопленное сливочное масло - 1 ст.л.;
- цитрусовые цукаты – 2/3 стакана.
Приготовление:
Приготовление кулича по этому рецепту рассчитано примерно на 20 часов, поэтому заранее планируйте время.
- В неглубокой миске залить изюм ромом и 2 столовыми ложками горячей воды, оставить пропитаться, периодически помешивая (можно оставить на ночь).
- В другой посуде до однородной консистенции смешать муку, сахар, дрожжи, соль, лимонную цедру, ваниль.
- В средней миске взбить яйца, теплую воду, мед. Влить яичную смесь в мучную, перемешать все ингредиенты. Затем добавить размягченное сливочное масло, хорошо вымесить, тесто должно быть гладким и эластичным. Накрыть миску полиэтиленовой пленкой, оставить приблизительно на 12-15 часов, пока тесто не увеличиться в объеме втрое.
- Слить изюм, смешать с цукатами и 1 столовой ложкой растопленного масла.
- Посыпать рабочую поверхность мукой, немного растянуть края теста в стороны от центра, затем сформировать колобок, швом вниз. Поместить в смазанную маслом форму для выпечки, накрыть влажным кухонным полотенцем и оставить в теплом помещении на период до 5 часов (пока тесто не выступит чуть выше верхней части формы).
- Разогреть духовку до 190 градусов. Используя зазубренный нож, сделать на верхушке теста надрез в виде буквы "Х" Поместить 1 столовую ложку охлажденного масла в центр и выпекать от 60 до 75 минут.
- Вынуть из духовки и дать полностью остыть. Для хранения панеттоне обернуть плотно в пищевую пленку или фольгу. Кулич может храниться при комнатной температуре в течение одной недели.
Кулич творожный "Тирамису"
Ингредиенты:
- 90 г молотого кофе;
- 450 г воды;
- 210 г печенья савоярди;
- 2,1 кг творога;
- 300 г йогурта;
- 150 г сахара;
- 270 г сгущенки комнатной температуры;
- 180 г сливочного масла комнатной температуры;
- какао для прослойки и отделки.
Приготовление:
- Заварить кофе и отфильтровать его.
- Подготовить формы для пасхи, выстелить их марлей или агроволокном.
- Творог смешать с йогуртом и сахаром, взбить блендером до гладкости.
- К сгущенке добавить сливочное масло (оба ингредиента должны быть комнатной температуры) и взбить до состояния крема.
- Подмешать крем к творожной массе.
- Для формирования кулича на дно отправить немного творожной основы. Сверху в один слой распределить савоярди, обмакивая их в кофе. (Не бойтесь разламывать савоярди, чтобы идеально заполнить форму для пасхи).
- Поверх савоярди распределить немного творожной массы и присыпать ее какао-порошком.
- Повторить прослаивание еще 2-3 раза.
- Подогнуть края ткани, закрывая творожную массу.
- Установить на пасху груз и убрать на ночь в холодильник для оттока жидкости и уплотнения.
- Перед подачей присыпать пасху какао-порошком.
Кулич "Красный бархат"
Ингредиенты:
Тесто:
- 1 стакан (200 мл) свекольного сока;
- 1/2 стакана (100 мл) морковного сока;
- 600 грамм самоподнимающейся муки;
- 200 грамм домашнего жирного творога;
- 100 грамм измельченного белого шоколада;
- 1/2 стакана (100 мл) воды.
Глазурь:
- 8 яичных белков;
- 1 кг сахарной пудры;
- сок четверти лимона.
Приготовление:
- Все ингредиенты для теста перемешать до однородной структуры. Тесто должно быть не слишком жидким, но и не слишком крутым. Сразу можно разлить по формочкам. Этого объема должно хватить на 4 типовые одноразовые формы для куличей диаметром 12 см.
- Куличи поставить в духовку, предварительно разогретую до 160 градусов, и выпекать 40 минут до полной готовности.
- Готовым куличам нужно дать немного остыть. Для глазури нужно взбить 8 яичных белков с 1 килограммом сахарной пудры и соком четверти лимона. Взбивать до образования однородной блестящей и тягучей массы, после этого можно украшать глазурью остывшие куличи.