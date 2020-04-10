Пасха-2020: Лучшие пошаговые рецепты домашних куличей

Хорошие хозяйки с Чистого четверга (в этом году выпадает на 16 апреля) начинают выпекать пасхальные куличи – главное блюдо светлого праздника Воскресения Христова. Следующий день, когда можно заниматься такой выпечкой, - 18 апреля, в Великую субботу. Хоть на первый взгляд выпечка куличей может показаться достаточно простым занятием, но, чтобы испечь его идеально, нужно сперва найти свой рецепт, а затем немало потрудиться. Чтобы этот процесс был более легким, предлагаем пошаговые инструкции приготовления самой популярной обрядовой выпечки.

Кулич "Традиционный"

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Ингредиенты:

8-10 яиц;

0,5 л молока;

75 г (свежих) или 10-15 г сухих дрожжей;

150 г сливочного масла;

500 г сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

9 стаканов муки;

1,5 ч.л. соли без верха.

Приготовление:

Опара: Развести дрожжи в теплом молоке, добавить 1 столовую ложку сахара и 2 стакана муки. Тщательно перемешать смесь и поставить подниматься в теплое место.

Опара должна увеличиться в три раза.

Тесто:

Растереть яйца с сахаром и солью, добавить к опаре и перемешать. Затем добавить оставшуюся муку, постоянно перемешивая, и замесить некрутое тесто. Его требуется накрыть пищевой пленкой или чистым полотенцем и оставить опять в теплом месте.

Когда тесто увеличится в 2-3 раза, нужно растопить масло на водяной бане, добавить в него ваниль и ввести в тесто. Еще раз хорошенько вымесить и дать подойти.

Формы для выпечки смазать подсолнечным или сливочным маслом, можно положить на дно кусок пергаментной бумаги.

Тесто нужно отрывать кусочками и наполнять форму до половины.

После этого форму накрыть полотенцем и дать подойти тесту до краев. Затем поставить в духовку и выпекать 15-20 минут при температуре 180-200 градусов.

Важно: Открывать духовку нельзя — кулич осядет. Проверить его готовность можно с помощью зубочистки, ею нужно проткнуть тесто: если палочка сухая — кулич готов.

Украшение: Украсить кулич можно обычной белковой глазурью с цветным "пшеном" или сделать разнообразные узоры из теста, вылепив косички, листочки, крестики, надписи.

Последнее не требует особой инструкции, а вот если и глазурь вы делаете не часто, уточним:

Понадобится 1 яичный белок, 200-250 г сахарной пудры и 1-2 ч.л. лимонного сока.

Белок взбиваем вилкой до легкой пены, добавляем примерно половину сахарной пудры и перемешиваем вилкой.

Затем выдавливаем лимонный сок и вновь перемешиваем.

Как только содержимое побелеет, добавляем оставшуюся сахарную пудру для нужной густоты.

Украшать куличи нужно сразу, так как глазурь довольно быстро высыхает.

Цветное "пшено" обычно появляется в каждом супермаркете к пасхальным праздникам.

Необычный кулич "Краффин"

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Размеры форм для выпечки:

диаметр 11 см высота 10 см;

диаметр 13 см высота 8 см.

Ингредиенты:

Для опары:

мука - 1 ч.л.;

дрожжи сухие - 6 г (1 ч.л.) или свежие - 20 г;

молоко - 80 мл (теплое);

сахар 1 ч.л.

Для замеса теста:

мука - 350-370 г.

Подошедшая опара:

сливочное масло - 40 г (растопить).

сок апельсина - 30 мл.

апельсиновая цедра 1 ст.л.

яйцо - 1 шт.

яичные желтки - 2 шт.

сахар - 80 г.

соль - 1/2 ч.л.

Для прослойки:

сливочное масло - 100-125 г (мягкое);

мускатный орех - (щепотка);

клюква вяленая - 200 г;

курага - 50 г;

черника - 50 г;

миндальные лепестки - 50 г (или любые другие измельченные орехи);

Для украшения:

сахарная пудра.

Приготовление:

Для опары: в теплое молоко добавить 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. муки и сухие дрожжи. Хорошо перемешать и оставить в тепле на 10-15 минут.

Взять 2 желтка и 1 яйцо, добавить сахар, щепотку соли и взбить миксером, до полного растворения кристаллов сахара и светлой пышной пены. В предварительно просеянную муку влить дрожжевую опару, теплое растопленное сливочное масло, сок апельсина, цедру апельсина, взбитые яйца и замесить тесто.

Вымешивать на столешнице до тех пор, пока тесто не станет эластичным и не перестанет отставать от рук, примерно 10-12 минут. Тесто скатать в шар, выложить в миску и совсем немного смазать растительным маслом. Накрыть пищевой пленкой и отправить в теплое место без сквозняков на 1,5-2 часа. Подошедшее тесто выложить на стол и разделить на 2-3 части. Скатать тесто в шарики, накрыть пленкой и оставить на 5-10 минут.

Раскатать по одному шарику теста в очень тонкий прямоугольный пласт. Затем обильно смазать пласт теста размягченным сливочным маслом. Сверху посыпать мускатным орехом. Разложить по всему тесту вяленую клюкву и сухофрукты. Аккуратно свернуть пласт теста в плотный рулет. Затем острым ножом разрезаем рулет вдоль, но не до конца, отступить примерно два сантиметра от начала.

Формируем кулич "Краффин". Все слои должны быть видны с внешней стороны. Сначала формируем дно кулича, закручивая спиралью одну половинку рулета к его началу, а вторую половинку закрутить спиралью, поднимая и укладывая поверх первой. В самом конце формируем красивый верх кулича.

Поместите куличи в форму для выпекания, накрыть сверху пищевой пленкой и оставьте в теплом месте для подъема примерно на 1 час. Подошедшие куличи оправить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать в течение 10 минут. После чего нужно снизить температуру до 180 градусов, накрыть фольгой и выпекать примерно 20-30 минут.

После выпечки горячие куличи полностью остудить, затем посыпать сахарной пудрой или украсить на свое усмотрение.

Итальянский кулич "Панеттоне"

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Ингредиенты:

изюм - 1 стакан;

горячая вода - 2 ст.л.;

ром - 2 ст.л.;

мука - 3 и 3/4 стакана;

сухие дрожжи – 1/2 ч.л.;

сахарный песок – 2/3 стакана;

соль - 1/2 ч.л.;

ваниль - половина стручка (соскрести семена) можно заметить пакетированной;

лимонная цедра – 1/4 ч.л.;

яйца - 3 штуки;

мед - 1 ст.л.;

прохладная вода – 2/3 стакана;

размягченное сливочное масло - 160 г;

охлажденное сливочное масло - 1 ст.л.;

растопленное сливочное масло - 1 ст.л.;

цитрусовые цукаты – 2/3 стакана.

Приготовление:

Приготовление кулича по этому рецепту рассчитано примерно на 20 часов, поэтому заранее планируйте время.

В неглубокой миске залить изюм ромом и 2 столовыми ложками горячей воды, оставить пропитаться, периодически помешивая (можно оставить на ночь).

В другой посуде до однородной консистенции смешать муку, сахар, дрожжи, соль, лимонную цедру, ваниль.

В средней миске взбить яйца, теплую воду, мед. Влить яичную смесь в мучную, перемешать все ингредиенты. Затем добавить размягченное сливочное масло, хорошо вымесить, тесто должно быть гладким и эластичным. Накрыть миску полиэтиленовой пленкой, оставить приблизительно на 12-15 часов, пока тесто не увеличиться в объеме втрое.

Слить изюм, смешать с цукатами и 1 столовой ложкой растопленного масла.

Посыпать рабочую поверхность мукой, немного растянуть края теста в стороны от центра, затем сформировать колобок, швом вниз. Поместить в смазанную маслом форму для выпечки, накрыть влажным кухонным полотенцем и оставить в теплом помещении на период до 5 часов (пока тесто не выступит чуть выше верхней части формы).

Разогреть духовку до 190 градусов. Используя зазубренный нож, сделать на верхушке теста надрез в виде буквы "Х" Поместить 1 столовую ложку охлажденного масла в центр и выпекать от 60 до 75 минут.

Вынуть из духовки и дать полностью остыть. Для хранения панеттоне обернуть плотно в пищевую пленку или фольгу. Кулич может храниться при комнатной температуре в течение одной недели.

Кулич творожный "Тирамису"

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Ингредиенты:

90 г молотого кофе;

450 г воды;

210 г печенья савоярди;

2,1 кг творога;

300 г йогурта;

150 г сахара;

270 г сгущенки комнатной температуры;

180 г сливочного масла комнатной температуры;

какао для прослойки и отделки.

Приготовление:

Заварить кофе и отфильтровать его.

Подготовить формы для пасхи, выстелить их марлей или агроволокном.

Творог смешать с йогуртом и сахаром, взбить блендером до гладкости.

К сгущенке добавить сливочное масло (оба ингредиента должны быть комнатной температуры) и взбить до состояния крема.

Подмешать крем к творожной массе.

Для формирования кулича на дно отправить немного творожной основы. Сверху в один слой распределить савоярди, обмакивая их в кофе. (Не бойтесь разламывать савоярди, чтобы идеально заполнить форму для пасхи).

Поверх савоярди распределить немного творожной массы и присыпать ее какао-порошком.

Повторить прослаивание еще 2-3 раза.

Подогнуть края ткани, закрывая творожную массу.

Установить на пасху груз и убрать на ночь в холодильник для оттока жидкости и уплотнения.

Перед подачей присыпать пасху какао-порошком.

Кулич "Красный бархат"

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Ингредиенты:

Тесто:

1 стакан (200 мл) свекольного сока;

1/2 стакана (100 мл) морковного сока;

600 грамм самоподнимающейся муки;

200 грамм домашнего жирного творога;

100 грамм измельченного белого шоколада;

1/2 стакана (100 мл) воды.

Глазурь:

8 яичных белков;

1 кг сахарной пудры;

сок четверти лимона.

Приготовление: